Σταθερή η μεγέθυνση δείκτη οικονομίας ΚΟΕ

Ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου, ο οποίος καταρτίζεται από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατέγραψε ετήσια αύξηση 2,0% τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα αναθεωρημένα στοιχεία.

Η επίδοση του ΣΠΟΔ τον Δεκέμβριο είναι παρόμοια με αυτή των προηγούμενων μηνών, καθώς ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του Δείκτη είχε διαμορφωθεί σε 1,9% τόσο τον Νοέμβριο όσο και τον Οκτώβριο του 2025.

Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025, ο ΣΠΟΔ διατήρησε σχετικά σταθερό ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης, αντανακλώντας τη θετική συμβολή της πλειονότητας των επιμέρους προπορευόμενων δεικτών.

Ειδικότερα, θετικοί ετήσιοι ρυθμοί μεγέθυνσης καταγράφηκαν στα πωλητήρια έγγραφα ακινήτων, στο –προσαρμοσμένο ως προς τη θερμοκρασία– όγκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στις τουριστικές αφίξεις, και στο λιανικό εμπόριο.

Παράλληλα, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent συνέχισε την πτωτική της πορεία, ενώ ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ) στη ζώνη του ευρώ ενισχύθηκε περαιτέρω τον Δεκέμβριο.

Αντίθετα, ο ΔΟΚ στην Κύπρο παρουσίασε επιδείνωση, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με τη χειροτέρευση του επιχειρηματικού κλίματος στον τομέα των υπηρεσιών.

Συνολικά, η σταθερότητα του ετήσιου ρυθμού μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ υποδηλώνει ότι η κυπριακή οικονομία διατηρεί μια σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, παρά τις προκλήσεις που προκύπτουν από το διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.