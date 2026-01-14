Κεντρική Τράπεζα: 213 ακάλυπτες επιταγές στην αγορά το 2025

Μείωση παρουσίασε το 2025, ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών στην αγορά, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα.

Ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών μειώθηκε σε 213 το 2025 από 300 το 2024, 356 το 2023 και 473 το 2022.

Όσον αφορά τη συνολική αξία των ακάλυπτων επιταγών που εκδόθηκαν αυξήθηκε σε €630,2 χιλ. από €617,9 χιλ. το 2024, €1,8 εκατ. το 2023 και €1,5 εκατ. το 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, ο αριθμός των προσώπων που καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ ανήλθαν το 2025 στα 113 από 202 το 2024 εκ των οποίων 39 αφορούν νομικά πρόσωπα από 77 το 2024, 28 φυσικά από 32 ενώ 46 φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα από 93 το προηγούμενο έτος.