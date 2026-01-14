Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στο 24% η συνεισφορά ΑΠΕ στην ηλεκτρική ενέργεια- Το πέμπτο χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ

Το 2024, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσώπευαν το 47,5% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, σημειώνοντας αύξηση 2,1 ποσοστιαίων μονάδων (π.μ.) από το 2023

Το πέμπτο χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ έχει η Κύπρος όσον αφορά το μερίδιο των ΑΠΕ στην καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Το 2024, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσώπευαν το 47,5% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, σημειώνοντας αύξηση 2,1 ποσοστιαίων μονάδων (π.μ.) από το 2023. Έχει σχεδόν τριπλασιαστεί (+30 π.μ.) από την έναρξη καταγραφής των στοιχείων το 2004. Το μερίδιο ανήλθε σε 15,9% το 2004, αυξήθηκε σε 28,6% το 2014 και εκτινάχθηκε στο 47,5% το 2024.

Η αιολική ενέργεια (38,0% του συνόλου) και η υδροηλεκτρική ενέργεια (26,4%) αντιπροσώπευαν σχεδόν τα δύο τρίτα της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακολούθησε η ηλιακή ενέργεια, συνεισφέροντας το 23,4%, ενώ τα στερεά βιοκαύσιμα και άλλες ανανεώσιμες πηγές αντιπροσώπευαν το 5,8% και 6,4% αντίστοιχα. Η ηλιακή ενέργεια είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή

Ξεχωρίζουν Αυστρία και  Σουηδία

Τα στοιχεία δείχνουν ότι περισσότερο από το 75% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε το 2024 παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές στην Αυστρία (90,1%, κυρίως υδροηλεκτρική), τη Σουηδία (88,1%, κυρίως υδροηλεκτρική και αιολική) και τη Δανία (79,7%, κυρίως αιολική). Ποσοστά άνω του 50% καταγράφηκαν επίσης στην Πορτογαλία (65,8%), την Ισπανία (59,7%), την Κροατία (58,0%), τη Λετονία (55,5%), τη Φινλανδία (54,3%), τη Γερμανία (54,1%), την Ελλάδα (51,2%) και την Ολλανδία (50,5%).

Αντίθετα, το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ήταν λιγότερο από 25% στη Μάλτα (10,7%), την Τσεχία (17,9%), το Λουξεμβούργο (20,5%), την Ουγγαρία και την Κύπρο (και οι δύο 24,1%) και τη Σλοβακία (24,9%).

