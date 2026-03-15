ΠΠΟΧ: Ανάγκη για ολοκλήρωση του πεζόδρομου στον κόλπο του «Πηλού» στην Χλώρακα

Την ανάγκη ολοκλήρωσης του πεζόδρομου στον κόλπο του «Πηλού» στη Χλώρακα επισημαίνει με ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας, Ανδρέας Κυριακού, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια παρέμβαση που θα συμβάλει ουσιαστικά τόσο στην προστασία όσο και στην ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς της περιοχής.

Η παραλιακή περιοχή του κόλπου του «Πηλού» στη Χλώρακα αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπία της ακτογραμμής της περιοχής, ξεχωρίζοντας για τη μοναδική φυσική της ομορφιά.

Παρά τις αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια στο τοπίο, οι επιβλητικοί βράχοι της ακτής εξακολουθούν να στέκονται αγέρωχοι, διατηρώντας τον αυθεντικό χαρακτήρα και τη διαχρονική αξία του φυσικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τον κ. Κυριακού, πριν από μερικά χρόνια ο ΠΠΟΧ είχε εισηγηθεί τη δημιουργία ενός πεζόδρομου που θα ένωνε το ανατολικό με το δυτικό τμήμα του κόλπου, κατά μήκος της ακτογραμμής και απέναντι από τη θάλασσα.

Η πρόταση αυτή στόχευε στη δημιουργία μιας ασφαλούς και αισθητικά εναρμονισμένης διαδρομής για επισκέπτες και κατοίκους, η οποία θα επέτρεπε την καλύτερη πρόσβαση στην παραλία, αλλά και την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς της περιοχής.

Ήδη στην ανατολική πλευρά του κόλπου έχει κατασκευαστεί ξύλινη σκάλα, τα έξοδα της οποίας ανέλαβε ιδιωτική εταιρεία.

Η παρέμβαση αυτή προσφέρει σήμερα στους επισκέπτες μια λειτουργική και καλαίσθητη πρόσβαση προς την ακτή, συμβάλλοντας θετικά στη βελτίωση της εμπειρίας όσων επιλέγουν να επισκεφθούν την περιοχή.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η αντίστοιχη πρόσβαση από τη δυτική πλευρά του κόλπου εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα.

Η απουσία της συγκεκριμένης σύνδεσης δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του πεζόδρομου, περιορίζοντας τη δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης και ανάδειξης του παραλιακού αυτού σημείου.

Ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας υπογραμμίζει ότι η ολοκλήρωση του έργου θα προσφέρει σημαντικά οφέλη για την περιοχή, καθώς θα ενισχύσει την προσβασιμότητα, θα αναβαθμίσει το φυσικό τοπίο και θα συμβάλει στην ήπια ανάπτυξη και προβολή της παράκτιας ζώνης.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΠΟΧ καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ολοκληρωθεί ο πεζόδρομος στον κόλπο του «Πηλού», σε μια περιοχή που διαθέτει ιδιαίτερη περιβαλλοντική και φυσική αξία και αξίζει να προστατευθεί και να αναδειχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.