Η αντίληψη Χριστοδουλίδη για τις πολιτικές του ευθύνες - Ο λαϊκισμός των άλλων και η τελευταία προεδρική «παράσταση»

Το σημειώσαμε πλειστάκις στο παρελθόν κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων διακυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη: είναι σχήμα οξύμωρο ο Πρόεδρος να κατηγορεί την αντιπολίτευση, η οποία θέτει ζητήματα της δικής του διακυβέρνησης, επειδή τώρα βρισκόμαστε σε περίοδο προεκλογική για τις βουλευτικές εκλογές, ενώ ο ίδιος «δεν εμπλέκεται στην προεκλογική περίοδο». Ένας Πρόεδρος, ο οποίος βρίσκεται, οιονεί, σε προεκλογική περίοδο. Η μανία του για την επικοινωνία και όχι για την ουσία, ως σαράκι, διαπερνά και κατατρώει ολόκληρη τη δομή της εξουσίας του. Ο οποίος έστησε τη μεγαλύτερή του, έως βεβαίως την επομένη, παράσταση τα προηγούμενα εικοσιτ...