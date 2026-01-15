Εργαλείο η Τεχνητή Νοημοσύνη για στρατηγικές συνέργειες Κύπρου–Ινδίας

Το εγχείρημα του ανοίγματος στην αγορά της Ινδίας παραμένει ένα από τα φιλόδοξα σχέδια του κυπριακού τομέα των υπηρεσίων, ένα εγχείρημα που βρίσκει έδαφος και στο ενδιαφέρον των ίδιων των Ινδών να «πατήσουν» σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Αυτό το ενδιαφέρον φάνηκε στην εκδήλωση με τίτλο «Driving Innovation and Growth» που συνδιοργάνωσαν την Τετάρτη στη Λευκωσία η PwC Κύπρου και η Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Cyprus–India AI Impact Pre-Summit. Η τεχνολογία, και ειδικότερα η Τεχνητή Νοημοσύνης (ΤΝ), προσφέρουν ένα ορατό πεδίο συνεργασίας.

Κατά τις θεματικές συζητήσεις στα πάνελ της εκδήλωσης, στελέχη τραπεζών, επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων αντάλλαξαν απόψεις για τις πρακτικές εφαρμογές της ΤΝ και τις προκλήσεις της υιοθέτησής της. Στο πλαίσιο αυτό αναδείχθηκε και μια πρόσθετη διάσταση: η δυνατότητα της Κύπρου να λειτουργήσει ως «δοκιμαστήριο» για την πιλοτική εφαρμογή και δοκιμή προϊόντων και λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όπως τονίστηκε, το μικρό μέγεθος της αγοράς, το ευέλικτο ρυθμιστικό περιβάλλον και η εγγύτητα ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών φορέων προσφέρουν τις προϋποθέσεις ώστε η χώρα να αποτελέσει πεδίο δοκιμών για καινοτόμες εφαρμογές, πριν αυτές κλιμακωθούν διεθνώς.

Στους εναρκτήριους χαιρετισμούς, ο CEO και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της PwC Κύπρου, Φίλιππος Σώσειλος, τόνισε ότι η ΤΝ αποτελεί μετασχηματιστική δύναμη για κρίσιμους τομείς, όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η ναυτιλία, το λιανικό εμπόριο και η βιομηχανία, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της ηθικής χρήσης και της συμμόρφωσης με τα ρυθμιστικά πλαίσια.

Από την πλευρά του, ο ύπατος αρμοστής της Ινδίας στη Λευκωσία, κ. Manish, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η Ινδία αξιοποιεί την ΤΝ για την ενίσχυση της καινοτομίας και της διακυβέρνησης, απευθύνοντας πρόσκληση για εμβάθυνση των συνεργασιών με κυπριακούς φορείς και επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στρατηγική «AI First» της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία παρουσίασε ο επικεφαλής επιστήμονας Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας, Δημήτρης Σκουρίδης, θέτοντας ως στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω της ΤΝ.