Που πωλούνται τα περισσότερα και που τα ακριβότερα ακίνητα- Οι περιοχές «μαγνήτες» της κυπριακής αγοράς

Τις περιοχές που οδηγούν την κούρσα της κυπριακής αγοράς ακινήτων και διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό το επενδυτικό τοπίο, χαρτογραφεί η πιο πρόσφατη ανάλυση της Landbank Analytics. Εστιάζοντας στις κορυφαίες περιοχές Παγκύπρια, την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, τα στοιχεία αποκαλύπτουν μια αγορά πολλών ταχυτήτων στην οποία η Λεμεσός συγκεντρώνει τη μερίδα του λέοντος σε αξία συναλλαγών, η Πάφος διακρίνεται για τις υψηλές μέσες τιμές πώλησης και οι επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας κυριαρχούν σε αριθμό πράξεων προσελκύοντας αγοραστές μεσαίου βεληνεκούς.

Επαρχία Λεμεσού: Η ατμομηχανή της αγοράς

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η επαρχία Λεμεσού επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως ηγέτιδα της αγοράς, έχοντας τρεις περιοχές στην λίστα των κορυφαίων, οι οποίες αθροιστικά ξεπερνούν τα €737 εκατ. σε αξία πωλήσεων. Η Γερμασόγεια καταγράφει εντυπωσιακή πρωτιά με πωλήσεις αξίας €351,5 εκατ. και μέση τιμή πώλησης €583.905, προσελκύοντας επενδύσεις υψηλής αξίας. Ακολουθεί ο Δήμος Λεμεσού στη δεύτερη θέση με πωλήσεις αξίας €274 εκατ., ενώ η περιοχή του Κουρίου, στην έκτη θέση Παγκύπρια, συνεισφέρει επιπλέον €111,7 εκατ. Η κυριαρχία της επαρχίας είναι καθολική, καθώς συνδυάζει υψηλές αξίες ακινήτων με σημαντικό όγκο συναλλαγών, που για τις τρεις αυτές περιοχές ανέρχεται συνολικά στις 1.600 συναλλαγές.

Επαρχία Πάφου: Πόλος έλξης για πολυτελή ακίνητα

Η Πάφος αναδεικνύεται ως ο κατεξοχήν προορισμός για premium αγορές, με τρεις περιοχές να φιγουράρουν στη λίστα των κορυφαίων. Η περιοχή πέριξ του Ακάμα, αν και βρίσκεται στην έβδομη θέση βάσει συνολικής αξίας (€88,5 εκατ.), κατέχει τα σκήπτρα της ακριβότερης περιοχής Παγκύπρια. Η μέση τιμή πώλησης στον Ακάμα, στον οποίο εμπίπτει η Πέγεια, ήταν πάνω από €646.000 ευρώ, ξεπερνώντας ακόμα και τη Γερμασόγεια. Ο Δήμος Πάφου, στην πέμπτη θέση, καταγράφει πωλήσεις €124,6 εκατ., ενώ η Γεροσκήπου ακολουθεί με σχεδόν €78 εκατ. Χαρακτηριστικό της επαρχίας είναι ότι και οι τρεις περιοχές διατηρούν μέση τιμή πώλησης άνω των €420.000, δείγμα της ποιότητας του προσφερόμενου προϊόντος.

Επαρχία Λάρνακας: Πρωταθλήτρια στον όγκο συναλλαγών

Η επαρχία Λάρνακας αναδεικνύεται ως η πιο "κινητική" αγορά το δεκάμηνο του 2025, με τον Δήμο Λάρνακας να καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό πωλήσεων από κάθε άλλη περιοχή. Με 927 πράξεις συνολικής αξίας €207,2 εκατ., η Λάρνακα αποδεικνύει τη δυναμική της ως επενδυτικός προορισμός μαζικού ενδιαφέροντος. Μαζί με την Αραδίππου, που βρίσκεται στην ένατη θέση με 394 συναλλαγές αξίας €77,9 εκατ., η επαρχία προσελκύει αγοραστές που αναζητούν πιο προσιτές επιλογές, καθώς η μέση τιμή κυμαίνεται σε ελκυστικά επίπεδα, κοντά στις €200.000 - €220.000.

Επαρχία Λευκωσίας: Σταθερή αξία για τη μεσαία τάξη

Η επαρχία Λευκωσίας διατηρεί τη θέση της ως βασικός πυλώνας της εγχώριας ζήτησης. Έχει δύο εκπροσώπους στον κατάλογο των κορυφαίων περιοχών Παγκύπρια με συνολικές πωλήσεις που αγγίζουν τα €207 εκατ. Ο Δήμος Λευκωσίας, τέταρτος στην κατάταξη Παγκύπρια, κατέγραψε 624 συναλλαγές συνολικής αξίας €130 εκατ. Η Λακατάμεια συμπληρώνει τη λίστα στη δέκατη θέση, προσφέροντας την πιο ανταγωνιστική μέση τιμή πώλησης (€195.000). Η επαρχία Λευκωσίας χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και υψηλή εμπορευσιμότητα ακινήτων μέσης αξίας, εξυπηρετώντας κυρίως τις στεγαστικές ανάγκες του τοπικού πληθυσμού.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της ανάλυσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Landbank, Ανδρέας Χριστοφορίδης, ανέφερε:

«Η λεπτομερής ανάλυση των στοιχείων αναδεικνύει την πολυμορφία της κυπριακής αγοράς ακινήτων. Η Λεμεσός και ο Ακάμας λειτουργούν ως μαγνήτες κεφαλαίων υψηλής εισοδηματικής στάθμης, διατηρώντας τις τιμές σε επίπεδα ρεκόρ. Αντίθετα, η Λάρνακα και η Λευκωσία αποδεικνύουν την ανθεκτικότητά τους μέσω του μεγάλου όγκου συναλλαγών, καλύπτοντας τη σταθερή ζήτηση για πιο προσιτή στέγη. Η ανάλυση των μέσων τιμών πώλησης αποκαλύπτει το πραγματικό βάθος της κυπριακής αγοράς. Στις περιοχές του Ακάμα και της Γερμασόγειας, όπου η μέση τιμή ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ, απευθυνόμαστε ξεκάθαρα σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια και αγοραστές ακινήτων υψηλής αξίας. Αντίθετα, η ανθεκτικότητα που δείχνουν περιοχές όπως η Λακατάμεια και η Αραδίππου, με μέσες τιμές κοντά στις €200.000, αποδεικνύει ότι η εγχώρια ανάγκη για προσιτή, οικιστική στέγη παραμένει ο βασικός πυλώνας που συντηρεί τον όγκο των συναλλαγών. Στη Landbank Analytics παρακολουθούμε αυτές τις διαφοροποιήσεις, ώστε να παρέχουμε στους πελάτες μας τη γνώση που απαιτείται για στοχευμένες και επιτυχημένες επενδυτικές κινήσεις».