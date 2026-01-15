Επί τάπητος προτάσεις νόμου για αγορές ακινήτων από ξένους- Ανησυχίες για θέματα εθνικής ασφάλειας

Συζητήθηκε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, πακέτο προτάσεων νόμου που αφορούν την τροποποίηση της νομοθεσίας για απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από υπηκόους τρίτων χωρών στη χώρα μας.

Σε δηλώσεις του ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου ανέφερε ότι «το θέμα αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, καθώς ο Δημοκρατικός Συναγερμός εδώ και έναν χρόνο έχει θέσει το ζήτημα του εκσυγχρονισμού του σχετικού νομοθετικού πλαισίου με κάθε σοβαρότητα και προπαντός μακριά από λαϊκισμούς».

«Υπενθυμίζεται ότι, κατόπιν δικών μας κοινοβουλευτικών ερωτημάτων ο Υπουργός Εσωτερικών παραδέχθηκε δημόσια την ανάγκη για τροποποιήσεις και εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης νομοθεσίας, η οποία θεωρείται πλέον ξεπερασμένη και ανεπαρκής», πρόσθεσε.

Ο κ. Γεωργίου ξεκαθάρισε ότι «οι ανησυχίες μας δεν πηγάζουν από την ανάπτυξη του τομέα των ακινήτων. Πηγάζουν από την ανάγκη διατήρησης ισορροπιών, διαφύλαξης του δημόσιου συμφέροντος, αλλά και των συμφερόντων της χώρας μας. Χρειαζόμαστε τις ποιοτικές επενδύσεις και από κοινού πρέπει να εργαστούμε για να τις προσελκύσουμε, όμως χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά την ιδιοκτησία γης. Ειδικά όταν οι μεταβολές δημιουργούν μια νέα τάξη πραγμάτων και πιθανούς κινδύνους για τη χώρα μας στο μέλλον».

«Επιβάλλεται να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα», κατέληξε.