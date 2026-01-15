Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Επί τάπητος προτάσεις νόμου για αγορές ακινήτων από ξένους- Ανησυχίες για θέματα εθνικής ασφάλειας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όπως δήλωσε ο βουλευτής Νίκος Γεωργίου, οι ανησυχίες πηγάζουν από την ανάγκη διατήρησης ισορροπιών, διαφύλαξης του δημόσιου συμφέροντος, αλλά και των συμφερόντων της χώρας μας

Συζητήθηκε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, πακέτο προτάσεων νόμου που αφορούν την τροποποίηση της νομοθεσίας για απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από υπηκόους τρίτων χωρών στη χώρα μας.

Σε δηλώσεις του ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου ανέφερε ότι «το θέμα αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, καθώς ο Δημοκρατικός Συναγερμός εδώ και έναν χρόνο έχει θέσει το ζήτημα του εκσυγχρονισμού του σχετικού νομοθετικού πλαισίου με κάθε σοβαρότητα και προπαντός μακριά από λαϊκισμούς».

«Υπενθυμίζεται ότι, κατόπιν δικών μας κοινοβουλευτικών ερωτημάτων ο Υπουργός Εσωτερικών παραδέχθηκε δημόσια την ανάγκη για τροποποιήσεις και εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης νομοθεσίας, η οποία θεωρείται πλέον ξεπερασμένη και ανεπαρκής», πρόσθεσε.

Ο κ. Γεωργίου ξεκαθάρισε ότι «οι ανησυχίες μας δεν πηγάζουν από την ανάπτυξη του τομέα των ακινήτων. Πηγάζουν από την ανάγκη διατήρησης ισορροπιών, διαφύλαξης του δημόσιου συμφέροντος, αλλά και των συμφερόντων της χώρας μας. Χρειαζόμαστε τις ποιοτικές επενδύσεις και από κοινού πρέπει να εργαστούμε για να τις προσελκύσουμε, όμως χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά την ιδιοκτησία γης. Ειδικά όταν οι μεταβολές δημιουργούν μια νέα τάξη πραγμάτων και πιθανούς κινδύνους για τη χώρα μας στο μέλλον».

 

«Επιβάλλεται να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα», κατέληξε.

Tags

ΞένοιΑκίνηταΚτηματολόγιοΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα