Αυξήθηκαν κατά 2,7% οι άδειες οικοδομής το εννιάμηνο 2025, άλμα 18% στην αξία

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, εκδόθηκαν 5.635 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 5.485 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 2,7%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 18,2% και το συνολικό εμβαδόν κατά 21,9%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 22,9%.

Όσον αφορά τον Σεπτέμβιο, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν ανήλθε στις 793. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €319,5 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 257,3 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 1.545 οικιστικές μονάδες.

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιουλίου 2024, η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών οικοδομής μεταφέρθηκε από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους νεοσύστατους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και οι διαδικασίες αδειοδότησης διενεργούνται μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος».

