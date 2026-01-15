Μικρή άνοδος στο ΧΑΚ την Πέμπτη

Με θετικό πρόσημο έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει άνοδο σε ποσοστό 0,25% και να κλείνει στις 287,09 μονάδες.

Ο δείκτης FTSE/CySE 20 σημείωσε οριακή πτώση 0,02%, κλείνοντας στις 173,54 μονάδες. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε σε €472.365.

Κέρδη 0,44% σημείωσε ο δείκτης της Κύριας Αγοράς, ενώ σημαντική άνοδο 2,60% παρουσίασε ο δείκτης των Ξενοδοχείων. Αντίθετα, ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς κατέγραψε απώλειες 0,43%. Αμετάβλητος παρέμεινε ο δείκτης των Επενδυτικών.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με συναλλαγές €367.022, (άνοδος 0,47% - τιμή κλεισίματος τα €8,54). Ακολούθησαν η Δήμητρα Επενδυτική με €38.505 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €1,57), η Eurobank Κύπρου με €11.195 (άνοδος 0,97% – τιμή κλεισίματος €3,84), η Πανδώρα Επενδύσεις με €11.050 (άνοδος 0,83% – τιμή κλεισίματος €0,242) και η Leptos Kalypso Hotels με €9.332, (άνοδος 9,65% -τιμή κλεισίματος €0,25)

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 3 καθοδικά και 6 παρέμειναν αμετάβλητες, με τον αριθμό των συναλλαγών να φθάνει τις 107.

Εξάλλου, το ΧΑΚ ανακοίνωσε ότι σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για συνέχιση αναστολής της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Mr. Pengu Public Company Ltd ως είχε ανακοινωθεί στις 5 Ιανουαρίου 2026.

Η συνέχιση της αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια δυο μηνών (δηλαδή μέχρι τις 9 Μαρτίου 2026) ή νωρίτερα εάν η εταιρεία συμμορφωθεί με τις εκκρεμείς συνεχείς της υποχρεώσεις που αφορούν τη μη έκδοση και δημοσιοποίηση της της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2024, της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2024 καθώς και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2025, ως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Επίσης το Συμβούλιο του ΧΑΚ, σε συνέχεια της έκδοσης και δημοσιοποίησης της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας HD Insurance Plc (ΝΕΑ Αγορά) για την περίοδο που έληξε στις 30/06/2025, αποφάσισε, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της ΚΔΠ 379/2014 (όπως έχει τροποποιηθεί), να αφαιρέσει από τα Ομόλογα της εν λόγω εταιρείας, τη σήμανση (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών του ΧΑΚ, εφόσον ο λόγος που οδήγησε στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες της, έχει εκλείψει.

Η πιο πάνω απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου θα τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026.

Ανακοίνωσε ακόμα την αναστολή διαπραγμάτευσης των 13 Εβδομάδων Γραμματίων Δημοσίου 10ης Έκδοσης, Σειράς 2025 (24/10/2025 -23/01/2026), με κωδικό ΓΔ13Κ25/ TB13J25 από τις 20 Ιανουαρίου 2026 μέχρι και τις 22 Ιανουαρίου 2026 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών, ενόψει της διαγραφής των τίτλων αυτών.

Η διαγραφή των πιο πάνω Γραμματίων Δημοσίου από το Χρηματιστήριο και από το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο θα γίνει στις 23 Ιανουαρίου 2026.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε για εκκαθάριση των συναλλαγών, μέσα στα πλαίσια προστασίας των επενδυτών, σύμφωνα με το Άρθρο 183 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ