Χριστιάνα Ερωτοκρίτου για φορολογική μεταρρύθμιση: Δεν είναι όλα τέλεια

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη φορολογική μεταρρύθμιση, τα οποία οι μισθωτοί θα αισθανθούν από αυτόν τον μήνα, σκιαγραφεί η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου. Παράλληλα τονίζει ότι απαιτούνται περισσότερα βήματα για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία», η κ. Ερωτοκρίτου αναφέρεται στις προσπάθειες της Βουλής να ψηφίσει τη φορολογική μεταρρύθμιση εν μέσω των στενών και ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων.

Αναφερόμενη σε αυτά που αλλάζουν, επεσήμανε την αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος στις €22.000 την ώρα που η εισήγηση της κυβέρνησης ήταν για €20.500, αλλά και τις φορολογικές εκπτώσεις για τέκνα, τόκους εξυπηρετούμενων δανείων και ενοίκια.

Οικογένεια με δύο παιδιά με τόκους στεγαστικού δανείου ή που καταβάλλει ενοίκιο, ανέφερε, θα παίρνει έκπτωση €2.250 από το φορολογητέο της εισόδημα για τα εξαρτώμενα και περαιτέρω έκπτωση €2.000 για τους τόκους εξυπηρετούμενου δανείου ή ενοικίου, εξηγώντας ότι αυτό το παίρνει ο κάθε γονέας.

Στις φορολογικές αλλαγές περιλαμβάνονται και οι εκπτώσεις για ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και οι εξουσίες στον έφορο Φορολογίας να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή, χωρίς όμως αυτό, υπέδειξε, να καταπνίγει τις υγιείς επιχειρήσεις. Επίσης, αναφέρθηκε στην αύξηση του εταιρικού φόρου στο 15% αλλά και τη μείωση της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα στο 5% από 17%.

«Νιώθαμε την ευθύνη που είχαμε στους ώμους μας να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την ενδελεχή εξέταση όλων των νομοθετημάτων μέσα στον Δεκέμβριο, ώστε όλο το πακέτο να έχει εφαρμογή από την 1.1.2026. Χρειάστηκε να συνεργαστούμε και να συντονιστούμε σε μεγάλο βαθμό», επεσήμανε.

«Ήταν μια δύσκολη, επίπονη διαδικασία», παραδέχθηκε, τονίζοντας ότι «με συνεχείς συνεδριάσεις της Επιτροπής καταφέραμε και κερδίσαμε το στοίχημα».

Δεν είναι όλα τέλεια

Στο ερώτημα εάν είναι όλα τέλεια στη φορολογική μεταρρύθμιση, απάντησε ότι «προφανώς δεν είναι όλα τέλεια», ενώ κληθείσα να απαντήσει τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει προκειμένου να ήταν πιο αποδοτική η μεταρρύθμιση, ανέφερε ότι «δεν έχουμε πετύχει σε ικανοποιητικό βαθμό τον στόχο της απλοποίησης και της μείωσης της γραφειοκρατίας».

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί δεν προσκλήθηκαν όλα τα κόμματα στη συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών όπου κατέληξαν στους βασικούς άξονες της μεταρρύθμισης, απάντησε ότι υπάρχει το δικαίωμα σε κάθε κόμμα να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μόνο του ή με εκείνους που θεωρεί ότι μπορεί να βρει μια κοινή συνισταμένη.

«Δεν έχω υποχρέωση να πάρω άδεια από κανέναν για να συνομιλώ με τον υπουργό Οικονομικών», τόνισε. Παράλληλα, σημείωσε ότι η συνάντηση των κομμάτων ανακοινώθηκε και δεν ήταν μυστική.

Κληθείσα να απαντήσει γιατί η Βουλή δεν πίεσε την κυβέρνηση να ανακοινώσει παράλληλα με τη μεταρρύθμιση μέτρα κοινωνικής στήριξης, απάντησε ότι σε μια σωστή Πολιτεία το κάθε νομοθέτημα πρέπει να είναι ξεκάθαρο για την στόχευση που έχει.

«Η φορολογική μεταρρύθμιση πρέπει να στοχεύει μόνο στην ενασχόλησή της με αυτούς που παράγουν φορολογητέο εισόδημα». Για τους χαμηλόμισθους, τόνισε, οι υπηρεσίες που παρέχονται από το κράτος θα πρέπει να είναι τέτοιας ποσότητας και ποιότητας που να μην τους καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτους και επιρρεπείς στο συγκεκριμένο έξοδο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα έξοδα για τον τομέα της εκπαίδευσης και τον τομέα της υγείας.

«Η επιδοματική πολιτική είναι σωστή και πρέπει να υπάρχει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που να μπορεί να συμπληρώνει χρήμα κάθε μήνα με ικανοποιητικό τρόπο για το εισόδημα των χαμηλόμισθων.

Η κ. Ερωτοκρίτου έκανε τέλος αναφορά στα θέματα που θα προωθήσει η Επιτροπή Οικονομικών μέχρι τον Μάιο, σημειώνοντας ότι τις επόμενες εβδομάδες παίρνει τον δρόμο της ολομέλειας το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση του ΧΑΚ.