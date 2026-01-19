Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης: Διεργασίες για πώληση ΜΕΔ

Το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται η απεξάρτηση του Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης (ΟΧΣ) από την ΚΕΔΙΠΕΣ και εντός του 2027 η ολοκλήρωση της τεχνολογικής αναβάθμισης, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Χριστόφορος Καπλάνης.

Ταυτόχρονα, ο κ. Καπλάνης είπε ότι στρατηγικός στόχος του ΟΧΣ είναι η μείωση του χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) και ανακοίνωσε πως γίνονται μελέτες και διεργασίες για πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ. Παράλληλα, κάλεσε τους δανειολήπτες που εμπίπτουν στην κατηγορία ΜΕΔ να επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό για εξεύρεση αμοιβαίων αποδεκτών και βιώσιμων λύσεων.

Ανέφερε επίσης ότι το στεγαστικό επιτόκιο βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο, ενώ έχει επανέλθει στα κανονικά επίπεδα ο χρόνος εξυπηρέτησης πελατών.

Παραχώρηση δανείων και τεχνολογική αναβάθμιση

Συγκεκριμένα, ο κ. Καπλάνης είπε στο ΚΥΠΕ ότι το 2022 εγκρίθηκαν από τον ΟΧΣ 265 στεγαστικά δάνεια, για 29 εκατομμύρια ευρώ, το 2023 εγκρίθηκαν 372 δάνεια για 56 εκατομμύρια ευρώ και το 2024 εγκρίθηκαν 440 δάνεια για 68 εκατομμύρια ευρώ και σημείωσε ότι για το 2025 δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία.

Επιπλέον, ο κ. Καπλάνης είπε ότι ο οργανισμός έχει επανεκκινήσει το έργο της τεχνολογικής αναβάθμισης του στις 3 Ιουνίου του 2025, το οποίο έχει δύο στάδια.

Ανέφερε ότι το ένα στάδιο αφορά την απεξαρτητοποίηση του ΟΧΣ από την ΚΕΔΙΠΕΣ, η οποία θα συμβεί γύρω στο Καλοκαίρι του 2026, και το άλλο αφορά την τεχνολογική αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων του οργανισμού.

Σημείωσε πως αναμένεται ότι το όλο έργο που ξεκίνησε το 2025, να ολοκληρωθεί γύρω στα 2 χρόνια και συγκεκριμένα το 2027.

Εξήγησε ότι από το 2009 το μηχανογραφικό σύστημα του ΟΧΣ βρίσκεται κάτω από την Συνεργατική εταιρεία μηχανογράφησης που ανήκε στον όμιλο του Συνεργατισμού.

Ο ΓΔ του ΟΧΣ τόνισε πως «αποτελεί στρατηγικό μας στόχο να έχουμε ανεξαρτησία στο μηχανογραφικό μας σύστημα».

«Θα πρέπει ως τραπεζικό ίδρυμα να έχουμε ανεξαρτησία στο μηχανογραφικό μας σύστημα», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον κ. Καπλάνη, στόχος είναι γύρω στο καλοκαίρι του 2026 να έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά των στοιχείων από την ΚΕΔΙΠΕΣ και «ταυτόχρονα θα κάνουμε και την τεχνολογική μας αναβάθμιση, η οποία θα μας δώσει την δυνατότητα να είμαστε πιο γρήγοροι, πιο λειτουργικοί και ενδεχομένως να βάλουμε και άλλα προϊόντα», όπως χρεωστικές κάρτες, ηλεκτρονική τραπεζική, πιστωτικές κάρτες.

Σημείωσε ότι η τεχνολογική αναβάθμιση, διασφαλίζει ότι θα έχουμε πιο λειτουργικό, πιο αποτελεσματικό, πιο ασφαλές σύστημα και θα μας δώσει καλύτερες εξυπηρέτησης των πελατών με ηλεκτρονική τραπεζική και προϊόντα καρτών.

Στρατηγικός στόχος η μείωση των ΜΕΔ

Εξάλλου, ο κ. Καπλάνης είπε ότι ως έχει δηλωθεί και σε προηγούμενους προϋπολογισμούς και ως έχει ενσωματωθεί στη νομοθεσία του οργανισμού, ο ΟΧΣ έχει ως στρατηγικό στόχο τη μείωση του χαρτοφυλακίου του σε Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ).

«Η νομοθεσία μας προβλέπει και την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και όπως έχει καταχωριστεί και στους προϋπολογισμούς των προηγούμενων ετών, αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής μας για μείωση του χαρτοφυλακίου», υπογράμμισε.

Σημείωσε ότι γίνονται μελέτες και διεργασίες για πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ.

Ανέφερε ότι ο οργανισμός συμμετείχε σε όλα τα κυβερνητικά σχέδια που αφορούσαν ΜΕΔ, όπως το Εστία, Οικεία, σχέδια του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και Ενοίκιο έναντι δόσης και πρόσθεσε από αυτά «είναι σε εξέλιξη το σχέδιο Ενοίκιο έναντι δόσης.

Ο οργανισμός προβαίνει σε επικοινωνία με τους πελάτες που εμπίπτουν στην κατηγορία ΜΕΔ σε προσπάθεια εξεύρεσης αμοιβαίως αποδεκτών και βιώσιμων λύσεων είτε για αναδιάρθρωση, είτε για εξόφληση δανείου, πρόσθεσε.

Ο ΓΔ του ΟΧΣ είπε ότι υπάρχουν σχετικά εσωτερικά σχέδια και «είμαστε πάντα στη διάθεση των πελατών να συζητήσουμε με θετικό πνεύμα, στα πλαίσια των οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας και του νομικού πλαισίου».

«Νοείται πάντα ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις, γίνονται με βάση το κανονιστικό και το νομικό πλαίσιο, αλλά ταυτόχρονα σεβόμενοι και τον ρόλο του οργανισμού ως οργανισμός δημοσίου δικαίου», πρόσθεσε.

Ύψος στεγαστικού επιτοκίου

Ο ΓΔ του ΟΧΣ είπε ότι το στεγαστικό επιτόκιο του Οργανισμού βρίσκεται σε έναν «πολύ καλό επίπεδο» και αποτελείται από το βασικό συν περιθώριο.

Ανέφερε ότι το βασικό αυτή τη στιγμή είναι στο 1,09% και το περιθώριο αρχίζει από το ευνοϊκό 2,20%, ενώ αναλόγως κάποιων κατηγοριών δανείων μπορεί να πάει 2,30 με 2,40%.

Ασφάλιστρα ζωής

Σε σχέση με τα ασφάλιστρα ζωής για τη σύναψη ενός δανείου, ο κ. Καπλάνης είπε ότι τα ασφάλιστρα ζωής του οργανισμού που συνοδεύουν ένα δάνειο είναι «πάρα πολύ χαμηλά» και πρόσθεσε ότι το κόστος ανέρχεται στο 0,98 σεντ την χιλιάδα ανά έτος.

«Κάποιος που θα κάνει ένα δάνειο €100.000 πληρώνει για ολόκληρο το χρόνο για ένα άτομο €98 το χρόνο», πρόσθεσε.

Αναφορικά με την ασφάλιση κατοικίας, ο κ. Καπλάνης είπε ότι για ασφάλεια κατοικίας είναι ακόμα πιο χαμηλό το κόστος.

Η βασική κάλυψη είναι 0,31 σεντ την χιλιάδα και η περιεκτική είναι 0,465 σεντ την χιλιάδα, που σημαίνει σε €100.000 δάνειο πληρώνει μόνο €31.

Είπε ακόμη ότι ο ΟΧΣ εφαρμόζει ανατοκισμό του υπόλοιπου του δανείου του μόνο μία φορά τον χρόνο και όχι δύο φορές.

Στα κανονικά επίπεδα ο χρόνος εξυπηρέτησης πελατών

Επίσης, ο κ. Καπλάνης είπε στο ΚΥΠΕ ότι ο χρόνος εξυπηρετήσεις πελατών στα καταστήματα του Οργανισμού «έχει πλέον επανέλθει στα κανονικά επίπεδα» καθώς δεν υπάρχουν οι μακρές ουρές και η καθυστέρηση που υπήρχε παλαιότερα.

Ανέφερε ότι η καθυστέρηση που υπήρχε ήταν τον καιρό της εκτίναξης των επιτοκίων των άλλων τραπεζών μέχρι και το 8% και αυτό είχε αποτέλεσμα «να κατακλυστούμε από πολλές αιτήσεις» για σύναψη δανείου.

«Με τις δυνατότητες που έχουμε αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε τον κόσμο σε δύο με τρεις μήνες», όταν μια αίτηση στεγαστικού δανείου είναι πλήρως ολοκληρωμένη, πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ