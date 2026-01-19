Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στο 0,8% η ετήσια αύξηση του εναρμονισμένου πληθωρισμού το 2025

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην ευρωζώνη επιβραδύνθηκε στο 1,9% τον Δεκέμβριο του 2025, από 2,1% τον Νοέμβριο

Στο 0,1%  παρέμεινε τον Δεκέμβριο του 2025 ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Κύπρο όσο ήταν και ον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία και η Eurostat, παραμένοντας ο χαμηλότερος στην ΕΕ.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 0,8%.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, οι κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (5,1%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,4%) είχαν τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή, ενώ οι κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-7,9%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-3,2%) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη πτώση.

Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Μεταφορές (-1,7%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (-0,9%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι μεγαλύτερες μεταβολές σημειώθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-6,4%), Αναψυχή και Πολιτισμός (6,2%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,2%). Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024 σημειώθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (-5,4%) και σε σχέση με τον Νοέμβριο 2025 σημειώθηκε στη κατηγορία Υπηρεσίες (-0,8%)

Ευρώπη

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην ευρωζώνη επιβραδύνθηκε στο 1,9% τον Δεκέμβριο του 2025, από 2,1% τον Νοέμβριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,4%. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση έπεσε στο 2,3% τον Δεκέμβριο του 2025, από 2,4% τον Νοέμβριο.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,1%), τη Γαλλία (0,7%) και την Ιταλία (1,2%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,6%), τη Σλοβακία (4,1%) και την Εσθονία (4,0%). Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε δεκαοκτώ κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τρία και αυξήθηκε σε έξι.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,54 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,49 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,09 π.μ.) και την ενέργεια (-0,18 π.μ.).

