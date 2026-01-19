ΟΠΑΠ Κύπρου (Allwyn): Αυτός είναι ο νέος Legal Manager

Σε μια κομβική κίνηση για την διοικητική της δομή προχώρησε η ΟΠΑΠ Κύπρου (μέλος της Allwyn), αναθέτοντας στον νομικό Παναγιώτη Γεωργίου τη θέση του Legal Manager, με την ευθύνη της εποπτείας των νομικών υπηρεσιών του ομίλου στην Κύπρο.

Η ενίσχυση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, κ. Αλέξανδρου Ντάβου, για την είσοδο του οργανισμού σε μια νέα εποχή ανάπτυξης και πλήρους κανονιστικής συμμόρφωσης. Το νέο στέλεχος φέρει πολυετή εξειδίκευση στο εμπορικό & εταιρικό δίκαιο, καθώς και στην κανονιστική συμμόρφωση, εστιάζοντας στην πλήρη εναρμόνιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας με το αυστηρό πλαίσιο της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων.

Πριν αναλάβει την θέση του Legal Manager στον ΟΠΑΠ, ο κ. Γεωργίου κατείχε την θέση του ανώτερου συνεργάτη στην δικηγορική εταιρεία Πύργου Βάκης ΔΕΠΕ, ενώ είχε διατελέσει και μέλος του τμήματος Anti-Μoney Laundering (AML) του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.