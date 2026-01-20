Η ύπαρξη ή μη Σχεδίου Χορηγιών δεν επηρεάζει τη δυνατότητα των νοικοκυριών να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σύστημα για ιδιοκατανάλωση και οι καταναλωτές μπορούν να προχωρήσουν σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος, χωρίς να χάνουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο δικαίωμα συμμετοχής σε μελλοντικό Σχέδιο Χορηγιών.

Αυτό αναφέρθηκε σε δημοσιογραφική διάσκεψη, την Τρίτη, του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ) με στόχο να αποσαφηνιστεί το τοπίο γύρω από την ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Όπως τονίζεται "η ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας δεν καταργείται ούτε αναστέλλεται".

Σε δελτίο Τύπου του Συνδέσμου για τη δημοσιογραφιή διάσκεψη αναφέρεται πως υπήρξε σύγχυση ως αποτέλεσμα της λανθασμένης ταύτισης δύο διαφορετικών εννοιών: των Σχεδίων Χορηγιών και του Πλαισίου Ιδιοκατανάλωσης (συμψηφισμού). Όπως διευκρινίστηκε, τα Σχέδια Χορηγιών αποτελούν εργαλεία δημόσιας πολιτικής, χρηματοδοτούνται από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ και καταρτίζονται σε ετήσια βάση με στόχους, μεταξύ άλλων, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών ρύπων και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Αναφορικά με το Πλαίσιο Ιδιοκατανάλωσης, ο ΣΕΑΠΕΚ διευκρίνισε ότι αυτό αφορά αποκλειστικά τους όρους της εμπορικής συμφωνίας συμψηφισμού μεταξύ καταναλωτή και προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Σε σχέση με τις αλλαγές που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2026, σημειώθηκε ότι δεν καταργείται ο συμψηφισμός παραγωγής και κατανάλωσης, ούτε απαγορεύεται η ιδιοκατανάλωση, αλλά διαφοροποιείται ο τρόπος αποζημίωσης της πλεονάζουσας ενέργειας που διοχετεύεται στο δίκτυο.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στη φορολογική μεταρρύθμιση που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 και η οποία, σύμφωνα με τον ΣΕΑΠΕΚ, εισάγει ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα για κεφαλαιουχικές δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης της κύριας κατοικίας, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Όπως αναφέρθηκε, με βάση τις ισχύουσες πρόνοιες, ένα ζευγάρι φορολογουμένων μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να επωφεληθεί από φορολογικές εκπτώσεις που συνολικά δύναται να φτάσουν έως και τις €10.000. Ο ΣΕΑΠΕΚ διευκρίνισε ότι το όφελος αυτό δεν αποτελεί χορηγία, δεν συνδέεται με Σχέδια Χορηγιών και συνιστά φορολογικό δικαίωμα των πολιτών.

Καταληκτικά, ο Σύνδεσμος υπογράμμισε ότι η ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας δεν καταργείται ούτε αναστέλλεται, παραμένοντας ένα από τα βασικότερα εργαλεία για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των νοικοκυριών, καλώντας σε τεκμηριωμένο και διαφανή δημόσιο διάλογο για τα ενεργειακά ζητήματα.

