Αύξηση 23% στις τιμές φρέσκων λαχανικών τον Δεκέμβριο- Μείωση 9,3% στο αλεύρι και οστρακοειδή

Μεγάλες αυξήσεις στις τιμές σε φρέσκα λαχανικά, ζάχαρη και ψάρια καταγράφηκαν τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή. Την ίδια ώρα, καταγράφηκαν μειώσεις στις τιμές από το αλεύρι, τα κατεψυγμένα μαλάκια και ψάρια και το λάδι.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου, τον Δεκέμβριο σε σύνολο 45 κατηγοριών βασικών προϊόντων, 17 κατηγορίες κατέγραψαν αύξηση έναντι Νοεμβρίου 2025, 26 κατηγορίες κατέγραψαν μείωση σε σχέση με το Νοέμβριο, εκ των οποίων οι 13 κατηγορίες μείωση και έναντι του προηγούμενου έτους, ενώ άλλες 2 κατηγορίες καμία μεταβολή (όσπρια και κονσέρβες κρέατος).

Συγκεκριμένα, αύξηση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν τα φρέσκα λαχανικά και χόρτα κατά 23% (-30,3% έναντι Δεκεμβρίου 2024), η ζάχαρη 9,6% (1% έναντι Δεκεμβρίου 2024), τα φρέσκα ψάρια και μαλάκια κατά 8,1% (-2,7% έναντι Δεκεμβρίου 2024), τα κατεψυγμένα ψάρια κατά 7,2% (7,4% έναντι Δεκεμβρίου 2024), τα κατεψυγμένα μπέργκερ κατά 2,8% (25,3% έναντι Δεκεμβρίου 2024) και τα τυριά κατά 2,7% (-2,1% έναντι Δεκεμβρίου 2024).

Αύξηση σημείωσε επίσης το βρεφικό γάλα κατά 2,2% (4,9% έναντι Δεκεμβρίου 2024) και τα αλλαντικά κατά 2,2% (1,2% έναντι Δεκεμβρίου 2024).

Από την άλλη, μείωση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν 26 κατηγορίες με σημαντικότερες, το αλεύρι κατά -9,3% (-1% έναντι Δεκεμβρίου 2024), τα κατεψυγμένα μαλάκια/οστρακοειδή κατά -9,3% (+1,1% έναντι Δεκεμβρίου 2024), το λάδι κατά -8,6% (+1% έναντι Δεκεμβρίου 2024), τα κατεψυγμένα ψάρια πανέ και προψημένα κατά -7,8% (-19% έναντι Δεκεμβρίου 2024), οι βρεφικές τροφές κατά -4,7% (+8% έναντι Δεκεμβρίου 2024), οι χυμοί κατά -3,7% (+2,1% έναντι Δεκεμβρίου 2024) καιτο ρύζι κατά -3,3% (-2,3% έναντι Δεκεμβρίου 2024).

Μείωση παρατηρήθηκε και στην τιμή του φρέσκου κρέατος κατά -3,2% (-8,6% έναντι Δεκεμβρίου 2024), το γιαούρτι κατά -2,9% (-1,2% έναντι Δεκεμβρίου 2024), το φυτικό μαγειρικό λίπος κατά -2,8% (-4,3% έναντι Δεκεμβρίου 2024), τα κατεψυγμένα κρέατα πανέ και προψημένα κατά -2,6% (-7,2% έναντι Δεκεμβρίου 2024), τα αναψυκτικά κατά -2,6% (+2% έναντι Δεκεμβρίου 2024) και στον κυπριακό καφέ κατά -2,4% (19,1% έναντι Δεκεμβρίου 2024).

Η αποτίμηση που γίνεται για το μήνα Δεκέμβριο στο Παρατηρητήριο Τιμών Καταναλωτικών Προϊόντων "αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη μείωση στις τιμές, με τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού να κινείται καθ' όλη τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου 2025 σε επίπεδα αποπληθωρισμού, με ποσοστά -0,9% τον Ιούλιο και Αύγουστο, -0,7% τον Σεπτέμβριο, -0,3% τον Οκτώβριο,-0,5% τον Νοέμβριο και -0,5% τον Δεκέμβριο 2025", αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Υπηρεσία.

Όσον αφορά τα δεδομένα από το «e-kalathi», η Υπηρεσία σημειώνει ότι φαίνεται η διακύμανση στον αριθμό των απόλυτα κοινών προϊόντων σε 7 μεγάλες υπεραγορές, τα οποία ανέρχονταν σε 228 στις 15/10/2025, σε 257 στις 19/11/2025, σε 249 στις 16/12/2025 και σε 248 προϊόντα στις 15/1/2026, με συνεχή αύξηση στον αριθμό διαθέσιμων προϊόντων στις περισσότερες υπεραγορές.

Η κατάταξη ακριβότερης-φθηνότερης υπεραγοράς παραμένει η ίδια και στις τέσσερις περιόδους. Η διαφορά στην αξία ακριβότερου-φθηνότερου καλαθιού προϊόντων ανήλθε στις 16/1/2026 στα €140,98 για 248 κοινά προϊόντα ή ποσοστό διαφοράς 15,1%.

Η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή καλεί όλους τους καταναλωτές να επισκεφθούν την πλατφόρμα www.e-kalathi.gov.cy και να αξιοποιήσουν τη σχετική εφαρμογή για κινητές συσκευές, ώστε να επωφεληθούν από τα εργαλεία που αυτή παρέχει για πιο ενημερωμένες και συμφέρουσες αγορές.

Η Υπηρεσία διευκρινίζει ότι τα παρατηρητήρια τιμών ετοιμάζονται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης των καταναλωτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν συμβουλές. Επίσης, δεν προορίζονται και ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν την έρευνα αγοράς που πρέπει να κάνει ο κάθε καταναλωτής βάσει των δικών του προτιμήσεων, δεδομένων και αναγκών, ούτε αποσκοπούν να υποδείξουν στους καταναλωτές τα σημεία πώλησης που θα επιλέξουν ή συγκεκριμένα προϊόντα.

Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι κάποια από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παρατηρητήριο υφίστανται ποιοτικές διαφορές, οι οποίες δεν μπορούν να καθοριστούν. Για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή παροτρύνει τους καταναλωτές όπως κάνουν ουσιαστική έρευνα αγοράς πριν προχωρήσουν σε αγορές, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του παρατηρητηρίου.

