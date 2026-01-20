Στην έκδοση 10ετούς ομολόγου με ανάδοχους διεθνείς τράπεζες προχωρεί η Κυβέρνηση

Η Κυπριακή Δημοκρατία ανέθεσε στις Barclays, J.P. Morgan, Morgan Stanley και Société Générale τον ρόλο των Κοινών Αναδόχων (Lead Managers) για την έκδοση ευρώ-ονομασμένου ομολόγου αναφοράς διάρκειας 10 ετών (Reg S), με λήξη τον Ιανουάριο του 2036.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η συναλλαγή αναμένεται να εκδοθεί σε εγγεγραμμένη μορφή, στο πλαίσιο του Προγράμματος EMTN της Δημοκρατίας, και αναμένεται να ξεκινήσει στο άμεσο μέλλον, υπό την προϋπόθεση των συνθηκών της αγοράς.

Η Τράπεζα Κύπρου θα συμμετάσχει επίσης ως Συν-Διαχειριστής (Co-Manager) της συναλλαγής.