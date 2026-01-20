Διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για Φινλανδία αποφάσισε να ανοίξει το ECOFIN

Το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN) αποφάσισε σήμερα να εκκινήσει τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για τη Φινλανδία, καθώς το έλλειμμα του κράτους ξεπέρασε το όριο του 3% του ΑΕΠ, όπως προβλέπεται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Η απόφαση αυτή συνοδεύεται από μια επίσημη σύσταση προς τη Φινλανδία, η οποία καθορίζει την πορεία και το χρονοδιάγραμμα των δημόσιων δαπανών που πρέπει να ακολουθηθούν για να διορθωθεί το υπερβολικό έλλειμμα έως το 2028.

Το έλλειμμα της Φινλανδίας έφτασε το 4,4% του ΑΕΠ το 2024 και αναμένεται να παραμείνει στο 4,3% το 2025. Αν και η χώρα έχει χρησιμοποιήσει την εθνική ρήτρα εξαίρεσης για τις αμυντικές δαπάνες, η οποία επιτρέπει ένα υπερβολικό έλλειμμα έως 1,5% χωρίς να ενεργοποιείται η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, αυτό δεν αρκεί για να δικαιολογήσει πλήρως το υπάρχον έλλειμμα.

Το Συμβούλιο ζητά από τη Φινλανδία να λάβει αποτελεσματικά μέτρα και να υποβάλει τα απαραίτητα σχέδια έως τις 30 Απριλίου 2026. Επιπλέον, η χώρα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο ρυθμός αύξησης των καθαρών δημόσιων δαπανών δεν θα υπερβαίνει το 2,5% το 2026, το 4,1% το 2027 και το 5,9% το 2028.

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης προβλέπει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να διατηρούν το έλλειμμα κάτω από το 3% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος κάτω από το 60% του ΑΕΠ. Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος έχει ως στόχο να βοηθήσει τα κράτη να διορθώσουν το υπερβολικό έλλειμμα μέσω ενισχυμένης παρακολούθησης και συστάσεων για αποτελεσματική δράση, προκειμένου να ενδυναμωθεί η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ