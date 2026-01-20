Η Eurobank διαμορφώνει τις εξελίξεις στο νέο τραπεζικό περιβάλλον

Το νέο τραπεζικό τοπίο, όπως διαμορφώνεται από την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης, την ενίσχυση της εμπειρίας πελάτη και τις ευρύτερες εξελίξεις στον κλάδο, αποτέλεσε κεντρικό θέμα στο 13ο Banking, Payments & Fintech Forum and Expo, όπου η Eurobank συμμετείχε με ισχυρή και αναβαθμισμένη παρουσία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Μιχάλης Λούης, ανέδειξε ότι η δημιουργία της Eurobank, μέσα από την εξαγορά και τη συγχώνευση της Ελληνικής Τράπεζας με την Eurobank Κύπρου, συνιστά ορόσημο όχι μόνο για τον τραπεζικό κλάδο, αλλά και για την κυπριακή οικονομία συνολικά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα, ύψους περίπου €1,3 δισ. σε μετρητά, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του Ομίλου Eurobank στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Κύπρου και δημιουργώντας έναν από τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στο νησί. Ο κ. Λούης υπογράμμισε ότι η σημαντική αυτή επένδυση συνοδεύεται από υψηλό αίσθημα ευθύνης, με προτεραιότητα την ομαλή και αποτελεσματική ενοποίηση των τραπεζικών λειτουργιών και των τεσσάρων ασφαλιστικών εταιρειών του Ομίλου, με συνεχές ζητούμενο την απρόσκοπτη, άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών.

Αναφερόμενος στη συγκέντρωση του τραπεζικού συστήματος στην Κύπρο, ο κ. Λούης τόνισε ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που ευθυγραμμίζεται με τις κατευθύνσεις της ΕΚΤ και αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026, λόγω των αυξανόμενων κανονιστικών και εποπτικών απαιτήσεων. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι γεωπολιτική αβεβαιότητα δημιουργεί προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για την Κύπρο, η οποία αναδεικνύεται σε ελκυστικό προορισμό για επιχειρήσεις και επενδυτές που αναζητούν ένα σταθερό χρηματοοικονομικό και θεσμικό περιβάλλον. Σε αυτό το σημείο, υπογράμμισε τη σημασία ενός σταθερού και προβλέψιμου ρυθμιστικού και φορολογικού πλαισίου για την προσέλκυση ποιοτικών ξένων επενδύσεων.

Η Eurobank παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη τομέων της οικονομίας, όπως η τεχνολογία, οι επικοινωνίες, η ενέργεια, το εμπόριο, η υγεία και φυσικά η χρηματοδότηση των νοικοκυριών. Παράλληλα όμως στοχεύει στην προσέλκυση διεθνών επενδύσεων και στην εδραίωση της Κύπρου ως πύλης εισόδου προς την ευρωπαϊκή αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, προγραμματίζεται η λειτουργία γραφείων σε αγορές με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, όπως το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, το Άμπου Ντάμπι και η Ινδία, η οποία έχει σημαντικά κοινά με την Κύπρο, σε επίπεδο επιχειρηματικής κουλτούρας.

Από την πλευρά του, ο κ. Τζόζεφ Αντωνίου, Chief Risk Officer ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της Διαχείρισης Κινδύνων στη ψηφιακή εποχή, εστιάζοντας στους κινδύνους που προκύπτουν από την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Τόνισε ότι οι σύγχρονες τράπεζες οφείλουν να ισορροπούν την ταχύτητα ψηφιακού μετασχηματισμού με ισχυρή διακυβέρνηση, ελέγχους και επικύρωση μοντέλων, ώστε η καινοτομία να ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών και να μετατρέπει τον κίνδυνο σε στρατηγικό πλεονέκτημα.

Τέλος, ο κ. Φοίβος Λεοντίου, Chief Operating Officer, σημείωσε ότι οι λειτουργικές εργασίες των τραπεζών έχουν εξελιχθεί σε ολοκληρωμένα επιχειρησιακά σχήματα, λόγω της αύξησης του όγκου συναλλαγών και την ανάγκη στήριξης της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Όπως τόνισε, βασικοί στρατηγικοί πυλώνες παραμένουν η κεντροποίηση, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η απλοποίηση και αυτοματοποίηση, με αξιοποίηση της τεχνολογίας, ευέλικτες οργανωτικές δομές και εφαρμογή βασικών δεικτών απόδοσης.