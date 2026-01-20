«Μόνο μετρητά»: Νέα πρόταση εξαγοράς της Warner Bros Discovery από Netflix - Ομόφωνα «ναι» από ΔΣ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Αναξιοποίητα κονδύλια €31 εκατ. Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών επιστρέφουν στο κράτος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δήλωσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος

Το 2025 €31 εκ. από τον προϋπολογισμό του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών(ΦΙΚΒ) δεν απορροφήθηκαν και επιστράφηκαν στα ταμεία του κράτους, είπε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, μετά την εξέταση του προϋπολογισμού του Φορέα για το 2026.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, ο κ. Κέττηρος είπε ότι "έχουμε διαπιστώσει ότι κάποια ποσά που πρέπει να απορροφούνται από τον προϋπολογισμό, δεν απορροφούνται για τις ανάγκες του προσφυγικού κόσμου και επιστρέφουν στα ταμεία του κράτους".

Όπως σημείωσε, για το 2025 το ποσό αυτό έφτασε τα €31 εκ, ενώ για τα προηγούμενα πέντε χρόνια ανήλθε συνολικά σε €210 εκ.

"Αυτό επιβεβαιώνει την ορθότητα της πρόσφατης πρωτοβουλίας του ΑΚΕΛ, ώστε να αφαιρεθούν οι χρονικοί περιορισμοί για την κατάθεση αίτησης στον ΦΙΚΒ για την επιδότηση επιτοκίου. Μια πρωτοβουλία που δεν στηρίχτηκε από τα άλλα κόμματα", είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

Επιτροπή Προσφύγωνεπιτροπή προσφύγωνΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα