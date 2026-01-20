Απώλειες κατέγραψε το ΧΑΚ την Τρίτη

Απώλειες κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Τρίτη.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 288,72 μονάδες, καταγράφοντας πτώση κατά 1,22%.

Ο δείκτης FTSE/CySE 20 διαμορφώθηκε στις 173,38 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,60%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 462.112,33 ευρώ.

Απώλειες κατέγραψαν και οι επιμέρους δείκτες. Η Κύρια Αγορά κατά 1,24%, οι Επενδυτικές Εταιρείες 0,32%, τα Ξενοδοχεία σε ποσοστό 1,64%, και η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,82%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα παρουσίασε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών 195.127 ευρώ, (τιμή κλεισίματος €8,46 - πτώση 0,70%). Ακολούθησε η Ατλάντικ Ασφαλιστική με όγκο 134.033 ευρώ (τιμή κλεισίματος €2,42 – πτώση 0,82%), η Eurobank Cyprus με όγκο 64.672 ευρώ (τιμή κλεισίματος €3,94 – πτώση 2,98%), η Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 38.294 ευρώ (τιμή κλεισίματος €1,57 – πτώση 0,32%), και η Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων με όγκο 8.214 ευρώ (τιμή κλεισίματος €1,34 – άνοδος 1,52%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, τρεις κινούνταν ανοδικά, 10 καθοδικά και τέσσερις παρέμεναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών έφτασε τις 179.

Πηγή: ΚΥΠΕ