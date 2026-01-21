Νέες συζητήσεις κοινωνικών εταίρων για επαρκείς κατώτατους μισθούς- Παραμένουν διαφωνίες

Έπεται συνέχεια στον διάλογο των κοινωνικών εταίρων για το νομοσχέδιο που αφορά τους επαρκείς κατώτατους μισθούς.

Όπως πληροφορούμαστε, κατά τη χθεσινή νέα συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας συμφωνήθηκε όπως μετά και τις διευκρινίσεις που ζήτησαν οι κοινωνικοί εταίροι, ετοιμαστεί τις επόμενες μέρες νέο κείμενο με τις παρατηρήσεις της κάθε πλευράς, το οποίο θα αποσταλεί στον υπουργό Εργασίας. Ακολούθως θα συνέλθει το εργατικό συμβουλευτικό σώμα για τελικές τοποθετήσεις προτού πάρει τον δρόμο έγκρισής του από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατεθεί στη συνέχεια στη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εργοδοτική πλευρά δεν βλέπει θετικά τη συμπερίληψη στο νομοσχέδιο των αναφορών για το 60% του ακαθάριστου διάμεσου μισθού και το 50% του ακαθάριστου μέσου μισθού, ενώ οι συντεχνίες υποστηρίζουν ότι περιλαμβάνονται στη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία.

Όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων και την πρόνοια για ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων, όπως έγραψε και χθες ο «Π», οι εργοδότες τη χαρακτηρίζουν δαιδαλώδη διαδικασία.

Την ίδια ώρα, τα κριτήρια που περιέχονται στο υφιστάμενο διάταγμα για τον κατώτατο μισθό, τα οποία δεν περιλήφθηκαν στο νομοσχέδιο, όπως είναι η οικονομική ανάπτυξη και η παραγωγικότητα, μετά και τη χθεσινή συνάντηση θα περιληφθούν καθώς φαίνεται να συναινούν οι συντεχνίες.

Σημειώνεται ότι η ΠΕΟ ζητά να διασφαλιστεί ότι οι θεσμοθετημένοι κατώτατοι μισθοί θα περιλαμβάνουν και τα μίνιμουμ ποσά πρόσληψης όπως αυτά συμφωνούνται στις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις.

Μάρτιο το νομοσχέδιο

Ο υπουργός Εργασίας δήλωσε χθες στη βουλή ότι στόχος είναι πριν κλείσει η Βουλή για τις εκλογές, δηλαδή τέλος του Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, να κατατεθεί το νομοσχέδιο στο οποίο αναφέρεται, εκτός των άλλων, ότι οι συλλογικές συμβάσεις θα καλύψουν το 80% των εργαζομένων.

«Δεν καθορίζει ότι το 80% πρέπει να το πετύχεις άμεσα αλλά πρέπει να συμφωνηθούν μέσα από ένα στρατηγικό σχέδιο οι ενέργειες και οι δράσεις που θα βοηθήσουν στη διεύρυνση του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών συμβάσεων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων», διευκρίνισε ο διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Άντης Αποστόλου.