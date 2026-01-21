Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών: Ορόσημο στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος

Την 1η Ιανουαρίου 2026, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) και η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AMLA) ολοκλήρωσαν τη μεταφορά όλων των εντολών και λειτουργιών AML/CFT από την EBA στην AMLA, σηματοδοτώντας ένα ορόσημο στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος από την ΕΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η παράδοση ολοκληρώνει την αυτόνομη εντολή AML/CFT της EBA που ξεκίνησε το 2020 και αποτελεί μέρος της νέας δέσμης μέτρων AML/CFT της ΕΕ, η οποία καθιέρωσε την AMLA στο επίκεντρο ενός ολοκληρωμένου, ευρωπαϊκού συστήματος εποπτείας AML/CFT.

Όπως τονίζεται, η AMLA και η EBA συνεργάστηκαν στενά για να διασφαλίσουν μια ομαλή και έγκαιρη μετάβαση. Βασικά εργαλεία και η εμπειρογνωμοσύνη της EBA, συμπεριλαμβανομένης της βάσης δεδομένων EuReCa, των εποπτικών πληροφοριών και των αξιολογήσεων κινδύνου, έχουν μεταφερθεί στην AMLA. Όλες οι υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές και τα πρότυπα της EBA για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να αντικατασταθούν από την AMLA, διασφαλίζοντας τη ρυθμιστική συνέχεια για τον κλάδο και τις εποπτικές αρχές.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η AMLA θα ολοκληρώσει το Ενιαίο Εγχειρίδιο Κανόνων της ΕΕ, θα προωθήσει τη σύγκλιση των εποπτικών αρχών και θα συντονίσει το έργο των Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΧΠ) για την ενίσχυση της διασυνοριακής ανταλλαγής χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Η AMLA θα εποπτεύει επίσης άμεσα 40 από τα πιο σύνθετα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή ομίλους στην ΕΕ. Η EBA θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της προληπτικής ρύθμισης, συνεργαζόμενη στενά με την AMLA για τη διατήρηση ενός συνεκτικού πλαισίου.

Οι δύο αρχές έχουν θεσπίσει ένα ισχυρό πλαίσιο συνεργασίας μέσω ενός επίσημου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των ESA και της AMLA, το οποίο επιτρέπει την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών, κοινές πρωτοβουλίες και συνεπή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

Μαζί, η AMLA και η EBA στοχεύουν στην παροχή μιας πιο αποτελεσματικής και συνεπούς αντίδρασης της ΕΕ στο οικονομικό έγκλημα.

Εποπτεία σε 40 οντότητες με υψηλό κίνδυνο

Από την 1η Ιανουαρίου 2028, η AMLA θα ασκεί άμεση εποπτεία σε 40 χρηματοοικονομικά ιδρύματα με υψηλό κίνδυνο σε αριθμό κρατών μελών και έμμεση εποπτεία, σε συντονισμό με τις εθνικές Αρχές, στις υπόλοιπες οντότητες.

Η επιλογή των 40 υπόχρεων οντοτήτων που θα υπόκεινται σε άμεση εποπτεία θα βασίζεται σε εναρμονισμένη μεθοδολογία που βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Η πρώτη επιλογή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2027.