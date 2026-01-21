Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας μηχανογραφικών συστημάτων Τμ. Φορολογίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Λόγω αναβάθμισης των μηχανογραφικών συστημάτων, το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι από την Παρασκευή 23/1/2026 στις 3μμ μέχρι τη Δευτέρα 26/1/2026 στις 9πμ, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της λειτουργίας των συστημάτων του.

Λόγω αναβάθμισης των μηχανογραφικών συστημάτων, το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι από την Παρασκευή 23/1/2026 στις 3μμ μέχρι τη Δευτέρα 26/1/2026 στις 9πμ, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της λειτουργίας των συστημάτων του.

Συγκεκριμένα, από την προσωρινή διακοπή θα επηρεαστούν τα συστήματα Tax For All, η Φορολογική Πύλη, TAXISnet, η Κυβερνητική Πύλη gov.cy στην Ενότητα Ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Το Τμήμα Φορολογίας συνιστά στο κοινό σε αυτό το διάστημα να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια στα συστήματα, ακόμα και σε περίπτωση που καταστεί δυνατή στιγμιαία η πρόσβαση σε αυτά.

Το Τμήμα Φορολογίας απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα