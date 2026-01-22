Οφέλη φορολογικής μεταρρύθμισης: Λιγότεροι φόροι με περισσότερο καθαρό εισόδημα

Η φορολογική μεταρρύθμιση τέθηκε σε ισχύ και οι πολίτες, οι οικογένειες και οι επιχειρήσεις αρχίζουν να βλέπουν στην πράξη το άμεσο όφελος με τη μείωση του φορολογικού βάρους και αντίστοιχα την αύξηση του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος.

Εφαρμόζεται ένα πιο δίκαιο, σύγχρονο και ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα, πιο απλό και πιο αποτελεσματικό, προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη μεσαία τάξη, την οικογένεια και την υγιή επιχειρηματικότητα.

Νέες φορολογικές κλίμακες με αφορολόγητο εισόδημα τουλάχιστον €22.000

Με τις νέες φορολογικές κλίμακες, το αφορολόγητο αυξάνεται στα €22.000 για όλους, απαλλάσσοντας πλήρως από φόρο μεγάλο μέρος των εισοδημάτων. Οι φορολογικοί συντελεστές διαμορφώνονται πιο δίκαια και αναλογικά, συγκεκριμένα στο 20% για εισοδήματα από €22.001 έως €32.000, 25% από €32.001 έως €42.000, 30% από €42.001 έως €72.000 και 35% για εισοδήματα άνω των €72.000, μειώνοντας τη φορολογική επιβάρυνση για τη μεσαία τάξη.

Στήριξη της οικογένειας με φοροαπαλλαγές με βάση τα παιδιά

Η φορολογική μεταρρύθμιση λαμβάνει υπόψη τη σύνθεση της οικογένειας και το οικογενειακό εισόδημα και προβλέπει φοροαπαλλαγές €1.000 για το πρώτο παιδί, €1.250 για το δεύτερο και €1.500 για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί, ανά γονέα. Για οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά, το ανώτατο όριο εισοδήματος είναι €100.000. Για όσες έχουν τρία ή τέσσερα παιδιά, το όριο αυξάνεται στα €150.000, ενώ για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά φτάνει τα €200.000.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες κατατάσσονται στο ευνοϊκότερο σενάριο, ώστε να λαμβάνουν τις ίδιες φοροαπαλλαγές που ισχύουν για οικογένειες με δύο εργαζόμενους γονείς.

Φορολογικά κίνητρα και για τη στέγαση και τις πράσινες επιλογές

Παρέχονται φορολογικά κίνητρα έως €1.000 ανά σύζυγο/συμβίο για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και αγορά ηλεκτρικού οχήματος. Επιπλέον, προβλέπονται φοροαπαλλαγές έως €2.000 ανά σύζυγο/συμβίο για τόκους στεγαστικού δανείου ή ενοίκιο πρώτης κατοικίας. Για όλους τους πολίτες εισάγεται πλέον φοροαπαλλαγή έως €500 για ασφάλιση κατοικίας έναντι κινδύνων και φυσικών καταστροφών.

Φορολογικά οφέλη για τις επιχειρήσεις

Για τις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, ο φόρος επί των πραγματικών μερισμάτων μειώνεται από 17% σε 5%, καταργούνται η λογιζόμενη διανομή μερισμάτων και τα τέλη χαρτοσήμου. Παράλληλα, θεσπίστηκε ειδικός συντελεστής 8% για stock options έως €1 εκατ. για περίοδο 10 ετών, καθώς και αυτοτελής φορολόγηση 8% στα καθαρά κέρδη από κρυπτοστοιχεία, δημιουργώντας ένα σταθερό και σύγχρονο φορολογικό περιβάλλον.

Η φορολογική μεταρρύθμιση που προχώρησε και ψηφίστηκε μετά από δύο δεκαετίες έχει ξεκάθαρο στόχο να επιστρέφει το όφελος απευθείας στον πολίτη, να ενισχύει την κοινωνική συνοχή και να δημιουργεί σταθερές βάσεις για βιώσιμη και ανταγωνιστική ανάπτυξη.

Με το νέο ψηφιακό εργαλείο υπολογισμού, οι πολίτες μπορούν να δουν άμεσα το προσωπικό τους όφελος από τη Φορολογική Μεταρρύθμιση https://www.gov.cy/taxreform/ .

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών