Showmethemoney: Η «ηρωϊκή» έξοδος στις αγορές και τι δείχνει το επιτόκιο 3,25%

Η Κυπριακή Δημοκρατία βγήκε στις αγορές για την έκδοση 10ετους ομολόγου ύψους 1 δις. ευρώ σε μια περίοδο που είναι τσιμπημένες οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων λόγω και της έντασης που προκαλεί η επιθετική στάση των ΗΠΑ με το ζήτημα της Γροιλανδίας. Την Τετάρτη, που εκτελέστηκε η συναλλαγή, ήταν μια κακή ημέρα καθώς υπήρξαν μαζικές πωλήσεις ύψους 7,6 τρισ. δολαρίων ομολόγων της Ιαπωνίας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα η Κύπρος πέτυχε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Η προσφορά 16 δις. ευρώ οδήγησε σε ένα τελικό επιτόκιο/κουπόνι 3,25%. Η επίδοση αυτή θεωρείται χαμηλή για τα σημερινά δεδομένα και αντανακλά το βελτιωμένο πιστωτικό προφίλ της χώρας και την πολύ ισχυρή ζήτηση. Σε σχέση με την καμπύλη επιτοκίων της Κύπρου και τα spreads στην Ευρωζώνη, η τιμολόγηση είναι σαφώς ευνοϊκή για την Κύπρο.

Το τελικό κουπόνι 3,25% και απόδοση περί το 3,34%, με spread μόλις 44 μ.β. πάνω από mid‑swap, μπορεί και να χαρακτηριστεί «ιστορικό χαμηλό» για κυπριακό 10ετές.

Οι αποδόσεις των υφιστάμενων 10ετών κυπριακών τίτλων στις αρχές Ιανουαρίου 2026 κινούνταν περίπου στο 3,1–3,2%, άρα η νέα έκδοση ήρθε με ελάχιστο premium έναντι της δευτερογενούς αγοράς.

Με δεδομένη την ιστορικά χαμηλή διαφορά έναντι mid‑swap, η έκδοση λειτουργεί ως «επιβεβαίωση» της αναβάθμισης του κυπριακού χρέους στην κατηγορία core‑periphery της Ευρωζώνης και όχι ως ένδειξη ακριβού δανεισμού.

Σε ότι αφορά τη δημοσιονομική πλευρά, ένα επιτόκιο 3,25% σημαίνει ότι το ονομαστικό κόστος εξυπηρέτησης χρέους παραμένει απολύτως βιώσιμο.

Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΓΔΔΧ) σε ανακοίνωσή του εξηγεί ότι πριν από την ανακοίνωση της έκδοσης, οι ανάδοχοι προσδιόρισαν την εύλογη αξία του νέου 10ετούς Κυπριακού ομολόγου αναφοράς στην περιοχή χαμηλού m/s+40bps.

"Από αυτή την άποψη, η συναλλαγή τιμολογήθηκε με ελάχιστη παραχώρηση νέας έκδοσης, η οποία σε συνδυασμό με το ρεκόρ προσφορών που ληφθηκαν, αποτελεί απόδειξη της συνεχιζόμενης ισχυρής υποστήριξης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα προς την Κυπριακή Δημοκρατία, υποστηριζόμενη από τα σταθερά οικονομικά της θεμελιώδη στοιχεία και την θετική πορεία των αξιολογήσεών της", τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Ποιοι αγόρασαν

Το νέο δεκαετές, αναφέρει το ΓΔΔΧ, είναι το πρώτο που εκδόθηκε από τότε που η Κυπριακή Δημοκρατία ανέκτησε την αξιολόγηση «Α» από όλους τους κορυφαίους οίκους αξιολόγησης προσέλκυσε προσφορές από ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας επενδυτών πραγματικών χρημάτων.

Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή, σχεδόν το 80% των προσφορών προήλθε από διεθνείς επενδυτές. Από αυτούς τους συμμετέχοντες, το υψηλότερο ποσοστό προήλθε από το Ηνωμένο Βασίλειο (43,5%), ακολουθούμενο από τις Σκανδιναβικές χώρες (14,0%), την Πορτογαλία (9,7%), την Γερμανία και την Αυστρία (4,6%), τη Γαλλία (2,5%), την Ολλανδία (1,6%) και την Ιταλία (1,6%).

Όσον αφορά τις κατηγορίες των επενδυτών, η πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων (53,8%), ακολουθούμενες από τράπεζες (25,8%), ασφαλιστικές/συνταξιοδοτικές εταιρείες (8,1%) και κεντρικές τράπεζες και επίσημους οργανισμούς (7,8%).

Πηγές: cbonds.com, worldgovernmentbonds.com, tradingeconomics.com, investing.com, marketwatch.com

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της στήλης παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως συμβουλή, πρόταση, προσφορά για αγορά ή πώληση κινητών αξιών, ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης. Δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη της ιστοσελίδας για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.