Στην Κύπρο ομάδα ΟΟΣΑ για καταγραφή αναγκών σε θέματα στέγασης

Στο πλαίσιο του έργου «Σχεδιασμός και εφαρμογή μοντέλων και πολιτικών προσιτής στέγης», πραγματοποιήθηκε, στις 21-23 Ιανουαρίου 2026, επίσκεψη ομάδας εργασίας του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ – Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, σκοπός της αποστολής ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης και των πολιτικών που εφαρμόζονται στην Κύπρο σε σχέση με την προσιτή κατοικία, καθώς και η καταγραφή περαιτέρω στεγαστικών αναγκών που προκύπτουν στη χώρα μας, έτσι ώστε να προωθηθούν επιπρόσθετες δράσεις.

Το έργο, στο οποίο συμμετέχει και η Κροατία ξεχωριστά, χρηματοδοτείται από το Εργαλείο Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΕ και υλοποιείται από τον ΟΟΣΑ σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας για Μεταρρυθμίσεις και Επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SG REFORM), με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εντός 24 μηνών.

Στόχος είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της παροχής και της πρόσβασης σε προσιτή στέγη. Το έργο αναμένεται να συμβάλει στην παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών, καθώς και στην ανάπτυξη πολιτικών για την ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών σε προσιτή στέγη, με έμφαση στους χαμηλά και μεσαία αμειβόμενους.

Στις επαφές που είχε η αντιπροσωπεία του ΟΟΣΑ με ομάδες τεχνοκρατών των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, του Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης της Ένωσης Δήμων Κύπρου, των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου και του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων Κύπρου, τέθηκαν επί τάπητος οι κυριότερες προκλήσεις και ευκαιρίες σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση της στεγαστικής πολιτικής στην Κύπρο.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν (α) η παραγωγή νέων προσιτών μονάδων και η αξιοποίηση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος για σκοπούς προσιτού ενοικίου, (β) τρόποι διευκόλυνσης των παρόχων προσιτής κατοικίας, μέσα από τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εργαλείων χρηματοδότησης, και (γ) τρόποι βιώσιμης και επαρκούς χρήσης της γης για σκοπούς παραγωγής προσιτής κατοικίας.