ExxonMobil: Στόχος η παραγωγή φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ μέσα στην επόμενη δεκαετία

Με τη δήλωση εμπορευσιμότητας προχωρά στο τεμάχιο 10 η Exxon Mobil, με χρονοδιάγραμμα την έναρξη παραγωγής φυσικού αερίου, "αν όλα παν καλά", το 2030-2035, είπε την Παρασκευή, ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας, Τζον Άρντιλ, μετά τη συνάντησή του την Παρασκευή με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Καλωσορίζοντας τον κ. Άρντιλ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι η δραστηριότητα της εταιρείας ExxonMobil είναι πολύ σημαντική στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης.

Πρόσθεσε ότι θα συζητήσουν τα μελλοντικά τους σχέδια για τα τεμάχια 5 και 10, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει και για περισσότερα τεμάχια.

Από την πλευρά του το στέλεχος της εταιρείας είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας στην κυπριακή ΑΟΖ ήταν επιτυχείς κυρίως στο «Πήγασος», εκφράζοντας επιθυμία να συνεχίσει με αυτή τη δυναμική.

Είπε ακόμη ότι ο στόχος είναι να προχωρήσουν με την εμπορευματοποίηση και με την παραγωγή του φυσικού αερίου που έχει ανακαλυφθεί το συντομότερο δυνατόν, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής υπολογίζεται η συνολική ποσότητα στα κοιτάσματα του τεμαχίου 10 «Γλαύκος» και «Πήγασος» να ανέχονται στα 6 με 9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια.

«Είχαμε σήμερα μια πολύ σημαντική συνάντηση μεταξύ της ExxonMobil, η οποία διαχειρίζεται το Τεμάχιο 10 και το Τεμάχιο 5, με το Υπουργείο νωρίτερα μέσα στην ημέρα και μόλις τώρα με το Προεδρικό και τον ίδιο τον Πρόεδρο. Έχουμε μια πολύ μακρόχρονη και ισχυρή σχέση συνεργασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένη», ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση.

Υπενθύμισε ότι αυτή η συνεργασία οδήγησε σε δύο ανακαλύψεις, στο κοίτασμα «Γλαύκος», το 2019, και πέρυσι στο «Πήγασος». «Το επόμενο βήμα για τη συνεργασία μας είναι να εξετάσουμε τις διαδρομές μέσω των οποίων αυτά τα δύο κοιτάσματα μπορούν να οδηγηθούν σε ανάπτυξη. Και αυτό ακριβώς ήταν το θέμα της σημερινής συζήτησης», είπε.

Όπως σημείωσε, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, η εταιρεία παρουσίασε ένα σχέδιο για την προώθηση των κοιτασμάτων, μέσω της λεγόμενης Δήλωσης Εμπορευσιμότητας, που θα αποτελέσει, όπως ανέφερε, το επόμενο μεγάλο ορόσημο. Στη συνέχεια, θα αξιολογηθούν οι επιλογές προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των κοιτασμάτων.

«Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση σήμερα, παρουσιάσαμε αυτά τα σχέδια και είχαμε την πλήρη στήριξη τόσο του Υπουργείου όσο και του Προέδρου. Επομένως, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που προχωρούμε πλέον προς την πορεία ανάπτυξης», είπε.

Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω, ο κ. Άρντιλ είπε ότι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα «που έχουμε άμεσα μπροστά μας είναι η Δήλωση Εμπορευσιμότητας. Θα εξετάσουμε αυτό το θέμα κατά το πρώτο μισό του έτους, με στόχο περίπου τον Απρίλιο. Ήδη εργαζόμαστε και από τις δύο πλευρές ώστε να επιτευχθεί αυτό το σημαντικό ορόσημο. Αυτό μας θέτει ουσιαστικά στην πορεία προς την ανάπτυξη», είπε.

Σημείωσε ότι τα επόμενα βήματα θα περιλαμβάνουν επιπλέον γεωτρήσεις, τα τελικά στάδια της επιβεβαίωσης (appraisal). Υπενθύμισε ότι στο «Γλαύκος» έχει ολοκληρωθεί και η επιβεβαιωτική γεώτρηση, η οποία ακόμη εκκρεμεί για το «Πήγασος». «Το επόμενο φυσικό βήμα είναι μια γεώτρηση επιβεβαίωσης στο «Πήγασος» και μια δοκιμή, με στόχο να γίνει αυτό το 2027. Αυτό θα μας δώσει όλες τις υπόγειες γεωλογικές πληροφορίες», σημείωσε.

Στη συνέχεια, είπε, θα γίνει το Front-End Engineering and Design (FEED), το οποίο θα προηγηθεί της τελικής επενδυτικής απόφασης για το έργο και, τελικά, της έναρξης της παραγωγής.

«Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, θα αναμέναμε την έναρξη της παραγωγής στο χρονικό πλαίσιο μεταξύ 2030 και 2035. Φυσικά, θα εργαζόμαστε όσο το δυνατόν ταχύτερα, ωστόσο υπάρχουν ορισμένα βασικά βήματα που πρέπει ακόμη να ολοκληρωθούν. Γι’ αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούμε πάντα ένα εύρος χρονικών εκτιμήσεων», είπε.

Αναφορικά με τα ευρήματα των κοιτασμάτων, ο κ. Άρντιλ σημείωσε ότι υπάρχει ένα εύρος 6 έως 9 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών (TCF). «Ο λόγος που υπάρχει αυτό το εύρος είναι ότι δεν έχουμε ακόμη τη δεύτερη επιβεβαιωτική γεώτρηση στο "Πήγασος". Μόλις την αποκτήσουμε, το εύρος θα περιοριστεί. Αυτό που γνωρίζουμε, πάντως, σε αυτό το στάδιο είναι ότι διαθέτουμε επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου για να προχωρήσουμε προς την ανάπτυξη» είπε.

Εξάλλου, όσον αφορά το Τεμάχιο 5, στο οποίο επίσης δραστηριοποιείται η Exxon, είπε ότι στο «Ηλέκτρα» δεν ήταν επιτυχής η ερευνητική γεώτρηση όσον αφορά τον εντοπισμό εμπορεύσιμων υδρογονανθράκων. «Ωστόσο, ήταν πολύ σημαντική από γεωλογική άποψη, καθώς επιβεβαίωσε την ύπαρξη ταμιευτήρα και ενός λειτουργικού συστήματος υδρογονανθράκων. Λαμβάνουμε αυτά τα δεδομένα και τα ενσωματώνουμε στη συνεχιζόμενη εργασία μας στο Τεμάχιο 5 για να κατανοήσουμε περαιτέρω τις προοπτικές. Αυτή η εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη», είπε.

Ερωτηθείς αν η εταιρεία επιδεικνύει ενδιαφέρον και για τα τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ που ακόμη δεν έχουν αδειοδοτηθεί, είπε ότι αυτό αποτέλεσε μέρος της σημερινής συζήτησης. «Αυτό που θέλουμε να κάνουμε, και αποτελεί την πιο σημαντική και πρώτη μας προτεραιότητα, είναι να οδηγήσουμε το «Γλαύκος» και το «Πήγασος» στην ταχύτερη δυνατή πορεία προς την ανάπτυξη. Περάσαμε πάνω από τον μισό χρόνο της συνάντησης δουλεύοντας πάνω σε αυτό και έχουμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο πορείας στο οποίο είμαστε όλοι ευθυγραμμισμένοι», είπε.

Πρόσθεσε ότι το δεύτερο σκέλος της συζήτησης αφορά το τι περισσότερο μπορεί να κάνει η ExxonMobil για την Κύπρο στον τομέα της έρευνας πέραν των Τεμαχίων 5 και 10. «Έχουμε μια λίστα ιδεών, που περιλαμβάνει και πρόσθετες νέες περιοχές προς παραχώρηση. Συζητήσαμε και αυτό το θέμα, και περιλαμβάνεται στα σχέδιά μας να το επεξεργαστούμε περαιτέρω τους επόμενους μήνες.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, είπε ότι «είχαμε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση με την αντιπροσωπεία της Exxon στην Κύπρο. Τους ευχαριστήσαμε για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια στην Κυπριακή Δημοκρατία και θεωρούμε ότι η παρουσία της εδώ δείχνει και τον βαθμό της στήριξης της ίδιας της εταιρείας, τόσο στην Κυπριακή Δημοκρατία, όσο και γενικότερα στις γεωτρήσεις, στην εξερεύνηση για φυσικό αέριο στη δική μας ΑΟΖ».

Ερωτηθείς αν η Κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από το χρονοδιάγραμμα που ανέφερε ο κ. Άρντιλ, είπε «είναι το χρονοδιάγραμμα που έχει αποφασιστεί. Προχωράμε κανονικά».

ΚΥΠΕ