Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Στις Βρυξέλλες ο ΥΠΕΡΓ για ακρόαση ενώπιον Επιτροπής Απασχόλησης ΕΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η ακρόαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Προεδρίας στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, αναχωρεί από τη Λευκωσία για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει σε θεσμική ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας, η ακρόαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Προεδρίας στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, με έμφαση στη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς απασχόληση, την επένδυση στις δεξιότητες και τη δίκαιη κινητικότητα των εργαζομένων.

Κατά την επίσκεψή του, ο Υπουργός θα έχει επίσης επαφές με Ευρωβουλευτές και αρμόδιους θεσμικούς παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΕΡΓΑΣΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα