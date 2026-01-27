Στις Βρυξέλλες ο ΥΠΕΡΓ για ακρόαση ενώπιον Επιτροπής Απασχόλησης ΕΚ

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, αναχωρεί από τη Λευκωσία για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει σε θεσμική ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας, η ακρόαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Προεδρίας στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, με έμφαση στη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς απασχόληση, την επένδυση στις δεξιότητες και τη δίκαιη κινητικότητα των εργαζομένων.

Κατά την επίσκεψή του, ο Υπουργός θα έχει επίσης επαφές με Ευρωβουλευτές και αρμόδιους θεσμικούς παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ