Αυξημένη κατά 8,5% η βιομηχανική παραγωγή τον Νοέμβριο

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Νοέμβριο 2025 έφθασε στις 111,2 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 8,5% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 9,6% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (+32,5%) και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+4,7%). Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-0,9%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+83,6%), κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (+10,3%), βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+9,3%) και παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+8,9%). Οι μόνες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-1,2%) και κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-1,2%).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+13,3%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+8,7%), στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+8,6%), στα μεταλλεία και λατομεία (+7,3%) και στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+7,0%).

Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται οι πιο σημαντικές μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2024 ήταν αυτές της κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-10,3%), της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-5,4%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-1,8%).

 

