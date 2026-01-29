ΕΕ: Στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν

Συμπερίληψη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) στον κατάλογο «τρομοκρατικών οργανώσεων» αναμένεται να αποφασίσει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Πέμπτης στις Βρυξέλλες, όπως ανακοίνωσε η Επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

«Αν συμπεριφέρεσαι σαν τρομοκράτης, τότε πρέπει να αντιμετωπίζεσαι και ως τρομοκράτης», δήλωσε η Κάλας πριν από τη συνάντηση των υπουργών στις Βρυξέλλες, στέλνοντας με αυτή τη συμβολική απόφαση της ΕΕ ένα ισχυρό μήνυμα καταδίκης προς το Ιράν. Η Ένωση των '27' αναμένεται επίσης να εγκρίνει απαγορεύσεις βίζας και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων σε 21 κρατικές οντότητες και Ιρανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, λόγω των εκτεταμένη επεισοδίων και της βίαιης καταστολής στην Τεχεράνη και ολόκληρη τη χώρα.

«Η εκτίμηση είναι ότι οι διπλωματικές οδοί θα παραμείνουν ανοιχτές ακόμα και μετά την καταχώρηση των Φρουρών της Επανάστασης στον κατάλογο», ανέφερε η Κάλας στις δηλώσεις της. Η έγκριση από τα κράτη μέλη γίνεται δυνατή μετά και την ανακοίνωση της Γαλλίας, την Τετάρτη, ότι υποστηρίζει την κίνηση αυτή, ακολουθώντας παρόμοια αλλαγή στάσης από την Ιταλία, καθώς μέχρι πρότινος το Παρίσι δίσταζε να χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης ως τρομοκρατική οργάνωση, επιθυμώντας να διατηρήσει ανοιχτούς τους διπλωματικούς διαύλους.

«Δεν μπορεί να υπάρχει ατιμωρησία για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν», δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες. «Αυτή η απόφαση αποτελεί επίσης έκκληση της Γαλλίας προς τις ιρανικές αρχές να απελευθερώσουν τους κρατούμενους που έχουν ριχτεί κατά χιλιάδες στις φυλακές του καθεστώτος, να τερματίσουν τις εκτελέσεις που διατηρούν τη βίαιη καταστολή στην σύγχρονη ιστορία του Ιράν», πρόσθεσε, ζητώντας από το Ιράν να ξανανοίξει το διαδίκτυο και «να επιστρέψει στον ιρανικό λαό τη δυνατότητα να επιλέξει το μέλλον του».

Η ΕΕ έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις σε εκατοντάδες Ιρανούς αξιωματούχους και οντότητες για την καταστολή προηγούμενων κινήσεων διαμαρτυρίας, καθώς και για την υποστήριξη του Ιράν στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

