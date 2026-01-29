Έδωσε €58.400 για σπίτι που δεν πωλούνταν – Στο κελί 50χρονος στη Λεμεσό

Υπόθεση απόσπασης χρηματικού ποσού ύψους €58.400 με ψευδείς παραστάσεις διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη άνδρας ηλικίας 50 ετών και τέθηκε υπό πενθήμερη κράτηση.

Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε στο ΤΑΕ Λεμεσού άνδρας ηλικίας 70 ετών, κατά το διάστημα από τον Ιούνιο του 2023 μέχρι και τις 24 Ιανουαρίου 2026, παρέδωσε στον 50χρονο το συνολικό ποσό των €58.400, για σκοπούς αγοράς κατοικίας στην επαρχία Λεμεσού.

Όπως διαπιστώθηκε από τις εξετάσεις της Αστυνομίας, ο 50χρονος δεν προχώρησε ποτέ στη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας, ενώ προέκυψε ότι η κατοικία ανήκει σε άλλο πρόσωπο και δεν ήταν προς πώληση.

Σε συνέχεια των εξετάσεων, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 50χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες στη Λευκωσία από μέλη της Αστυνομίας.

Το πρωί της Πέμπτης οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα πενθήμερης κράτησης του για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Τις εξετάσεις συνεχίζει το ΤΑΕ Λεμεσού.