Η Eurobank πρωταγωνιστεί στη διασύνδεση Ινδίας και Ευρώπης

Η Eurobank συνεχίζει να ενισχύει τη στρατηγική χρηματοοικονομική σύνδεση Ινδίας, Κύπρου και Ευρώπης, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις πρωτοβουλίες που αφορούν τις σχέσεις Κύπρου και Ινδίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank στήριξε και είχε σημαντικό ρόλο στο Cyprus–India Business and Investment Summit 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου στη Βομβάη.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια καθοριστική στιγμή, καθώς η επιχειρηματική κοινότητα της Ινδίας αποκτά όλο και μεγαλύτερη εξωστρέφεια και αυξάνει την εξαγωγική της δραστηριότητα προς αγορές της Δύσης. Την ίδια στιγμή, η Κύπρος, εκτός από επενδυτικός προορισμός, θεωρείται μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή πύλη για τα διεθνή σχέδια των ινδικών επιχειρήσεων.

Η παρουσία της Eurobank ανέδειξε τον ρόλο της ως βασικού χρηματοοικονομικού παράγοντα στη συνεργασία Ινδίας–Ελλάδας–Κύπρου. Ο κ. Παναγιώτης Χρυσοστόμου, Manager, Banking Services and Representative Offices, παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο ο Όμιλος Eurobank έχει εξελιχθεί τα τελευταία δύο χρόνια σε έναν από τους πιο ενεργούς ευρωπαϊκούς τραπεζικούς ομίλους με ουσιαστική δραστηριότητα στην Ινδία. Η πορεία αυτή βασίζεται σε ισχυρή κεφαλαιακή βάση, εμπειρία στην τραπεζική, τις επενδύσεις και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες, καθώς και σε εκτεταμένη παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο κ. Χρυσοστόμου συμμετείχε στο πάνελ «Ο Χρηματοοικονομικός Τομέας της Κύπρου», όπου ανέδειξε βασικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος σε ινδικές επιχειρήσεις οι οποίες επιλέγουν τη χώρα ως βάση για επέκταση στην Ευρώπη, όπως η σταθερότητα, το σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο, η γεωστρατηγική θέση, η συνδεσιμότητα στον διάδρομο IMEC, και κυρίως το διεθνές DNA του κυπριακού τραπεζικού συστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank έχει αναπτύξει μια εξειδικευμένη ομάδα στελεχών που υποστηρίζει την εγκατάσταση και τραπεζική εξυπηρέτηση ινδικών εταιρειών και πολυεθνικών στην Κύπρο. Παράλληλα, τους επόμενους μήνες προχωρά σ’ ένα ακόμα ορόσημο, με το άνοιγμα Γραφείου Αντιπροσωπείας στο χρηματοοικονομικό κέντρο της Βομβάης . Αυτό θα καταστήσει την Eurobank τον πρώτο ελληνικό και κυπριακό τραπεζικό όμιλο με φυσική παρουσία στην Ινδία, λειτουργώντας ως στρατηγικός κόμβος για την ανάπτυξη συνεργασιών, ανταλλαγή πληροφοριών και διασύνδεση των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων της Ινδίας, Κύπρου, Ελλάδας και ευρύτερης ευρωπαϊκής αγοράς.

Σημαντικό ρόλο στη στρατηγική της Eurobank για την Ινδία διαδραματίζει το India–Greece–Cyprus (IGC) Business & Investment Council, το οποίο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Τράπεζας, σε συνεργασία με το Indian Chamber of Commerce και θεσμικούς φορείς από τις τρεις χώρες. Το Συμβούλιο λειτουργεί ως κοινή πλατφόρμα συνεργασίας για την ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων σε τομείς όπως οι υποδομές, η τεχνολογία, η ενέργεια, η ναυτιλία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ο τουρισμός και η καινοτομία.

Ο ρόλος της Eurobank επεκτείνεται σε πολλούς βασικούς κλάδους. Στον τομέα της τεχνολογίας, ο Όμιλος έχει συνεργαστεί με τις Fairfax Digital Services και LTIMindtree για τη δημιουργία Global Delivery Center στην Πούνε, το οποίο υποστηρίζει τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες της Eurobank, ενώ παράλληλα ενισχύει πρωτοβουλίες τεχνητής νοημοσύνης με έδρα την Κύπρο. Στον τομέα των πληρωμών, η Eurobank έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την NPCI International για την εφαρμογή του συστήματος Unified Payments Interface (UPI) σε Ελλάδα και Κύπρο, διευκολύνοντας άμεσες και χαμηλού κόστους διασυνοριακές συναλλαγές. Στον τουρισμό, η Eurobank και το IGC Council συνεργάστηκαν με την Thomas Cook India για την εγκατάσταση αυτής της σημαντικής εταιρείας στην Κύπρο, ενισχύοντας τις ταξιδιωτικές και επιχειρηματικές ροές μεταξύ των δύο χωρών.

Καθώς η Ινδία ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και η Κύπρος προσελκύει αυξανόμενο ενδιαφέρον από ινδικές επιχειρήσεις, η Eurobank βρίσκεται σε ισχυρή θέση να μετατρέπει το στρατηγικό όραμα σε επιχειρησιακή πράξη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη σύνδεση της Ινδίας με την Ευρώπη.