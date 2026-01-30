Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού: Η αισχρή φράση που οδήγησε στη διακοπή συνεδρίας (αποκαλυπτικά ηχητικά)

Επεισοδιακή ήταν για ακόμα μια φορά η ψεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού. Μετά τον καυγά που προέκυψε την προηγούμενη βδομάδα που οδήγησε στη αναβολή της συνεδρίας, χθες, ακούστηκαν ενώπιον του σώματος τα ηχητικά ντοκουμέντα από τις διάφορες συζητήσεις που προκάλεσαν την ένταση. Ο Δήμαρχος Γιάννης Αρμεύτης επέμενε όπως ακουστούν τα πρακτικά, αναφερόμενος και σε δημόσιες δηλώσεις και αναρτήσεις που τον καλούσαν να το πράξει. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επικύρωσης των πρακτικών του συμβουλίου. Παρά τις προσπάθειες διαφόρων δημοτικών συμβούλων από όλα τα κόμματα για εκτόνωση της ένστασης μέσω απολογιών, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Μάλιστα μερίδα συμβούλων ζήτησε να μην ακουστούν τα ηχητικά και να αρκεστούν σε απολογίες, κάτι που η πλειοψηφία δεν αποδέχθηκε.

Ξεχωρίζει το ηχητικό ντοκουμέντο που δημοσιοποιεί ο «Πολίτης» και στο οποίο ακούγεται προσβλητική έκφραση του Αντιδήμαρχου Μέσα Γειτονιάς κατά της Δημοτικής Σύμβουλου του ΔΗΣΥ Αθηνάς Σπύρου. Συγκεκριμένα ο Μάριος Πρωτοπαπάς, ενώπιον του σώματος είπε στην κ. Σπύρου «πιένε κατ**ρα εσού».

Ακούστε το ηχητικό με όλα όσα λέχθηκαν

Μετά την ακρόαση του εν λόγω ηχητικού, ο Δήμαρχος ζήτησε από τον κ. Πρωτοπαπά να απολογηθεί, κάτι που ο ίδιος δεν έπραξε. Ο κ. Πρωτοπαπάς ισχυρίστηκε ότι η κ. Σπύρου και εκείνος δεν έχουν καμία διαφορά και ότι όλα είναι εντάξει. Εκείνη τη στιγμή ζήτησε το λόγο η κ. Σπύρου η οποία κάλεσε τον κ. Πρωτοπαπά να απολογηθεί στο σώμα δημοσίως και ότι η ίδια δεν θέλει την προσωπική του απολογία. Ακολούθως ο κ. Πρωτοπαπάς αρνήθηκε επανειλημμένα να απολογηθεί και προκλήθηκε νέα ένταση εντός του σώματος. Πριν από το σημείο αυτό, η Δημοτική Ομάδα του ΔΗΣΥ ζήτησε πεντάλεπτη διακοπή, στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησαν από τον κ. Πρωτοπαπά να απολογηθεί για να λήξει το θέμα. Την ίδια στάση κράτησαν και εντός της συνεδρίας, προς εκτόνωση της κατάστασης, αλλά δεν υπήρξε απολογία.

Σημειώνεται πως στην συνεδρία της προηγούμενης βδομάδας, δηλαδή στις 22/1/2026, υπήρχε στη ατζέντα θέμα για καταδίκη της συμπεριφοράς του Αντιδημάρχου. Όταν η συνεδρία θα ξεκινούσε, ο Δημοτικός Σύμβουλός του ΔΗΣΥ Κώστας Γιάλλουρος, ζήτησε από τον δήμαρχο την αναβολή της συζήτησης για το λόγο ότι η ατζέντα δεν είχε σταλεί εγκαίρως. Ενόσω, ενώ ο Δήμαρχος προσπαθούσε να απαντήσει στον κ. Γιάλλουρο, τον διέκοψε πολλές φορές ο Αντιδήμαρχος Μέσα Γειτονιάς και ακολούθησε ένα χάος, όπως ακούγεται και στο επίμαχο ηχητικό. Ο Δήμαρχος, τότε, είπε στον κ. Πρωτοπαπά ότι δεν έχει το λόγο και το επόμενό του σχόλιο, «μα εσύγχισες με για άλλον αντιδήμαρχο;», προκάλεσε την οργίλη αντίδραση του Αντιδημάρχου Λεμεσού Δήμου Κάτση που ζήτησε την απολογία του κ. Πρωτοπαπά. Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που χρειάστηκε αναβολή της συνεδρίας ενώ παρεναίβησαν οι ψυχραιμότεροι για να μην πιαστούν στα χέρια.

Ακούστε το ηχητικό με τον διάλογο που οδήγησε στον καυγά και την αναβολή

Κατά τη χθεσινοβραδινή συνεδρία υπήρχε έντονη συζήτηση και νέος γύρος εντάσεων, αλλά τελικά τα πρακτικά επικυρώθηκαν και καταγράφηκαν επακριβώς τα όσα λέχθηκαν στις προηγούμενες συνεδρίες, έπειτα και από την ακρόαση των ηχητικών.