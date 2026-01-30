Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μικρή επιδείνωση οικονομικού κλίματος τον Ιανουάριο- Νέα στοιχεία Πανεπιστημίου Κύπρου

Πτωτικά για τέταρτο συνεχή μήνα ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας

Τον Ιανουάριο 2026, το οικονομικό κλίμα επιδεινώθηκε ελαφρώς, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να μειώνεται κατά 0,2 μονάδες σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2025, σύμφωνα με νέα στοιχεία που ανακοίνωσε το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 Η οριακή μείωσητου ΔΟΣ οφείλεται στην αποδυνάμωση του επιχειρηματικού κλίματος κυρίωςστις κατασκευές και, σε μικρότερο βαθμό,στο λιανικό εμπόριο και στη μεταποίηση.

Η πτώση του κλίματος στις κατασκευές συνδέεται με μετατόπιση των επιχειρηματικών απόψεων για τα υπό εξέλιξη έργα και την αναμενόμενη απασχόληση από θετικές τους προηγούμενους μήνες σε ουδέτερες τον Ιανουάριο. Οι πλείστες επιχειρήσεις χαρακτήρισαν τα τρέχοντα επίπεδα των συνολικών εργασιών ως ικανοποιητικά και εκτιμούν σταθερότητα στην απασχόληση βραχυχρόνια.

Η έρευνα Ιανουαρίου αποτυπώνει συνθήκες σχεδόν πλήρους αξιοποίησης της παραγωγικής ικανότητας στον κατασκευαστικό τομέα, με την έλλειψη εργατικού δυναμικού να περιορίζει την περαιτέρω επέκταση της οικοδομικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, οι καιρικές συνθήκες αναφέρθηκαν συχνότερα τον Ιανουάριο απ’ ό,τι τον Δεκέμβριο ως παράγοντας που δυσχέραινε την οικοδομική δραστηριότητα.

Η επιδείνωση του κλίματος στο λιανικό εμπόριο και τη μεταποίηση ήταν αποτέλεσμα δυσμενέστερων αξιολογήσεων για τα τρέχοντα επίπεδα των αποθεμάτων και χαμηλότερων εκτιμήσεων για τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων κατά το επόμενο τρίμηνο.

Αντίθετα, η νέα άνοδος του κλίματος στις υπηρεσίες προήλθε από ενδυνάμωση των προσδοκιών των επιχειρήσεων για τον κύκλο εργασιών του επόμενου τριμήνου.

Τον Ιανουάριο,το καταναλωτικό κλίμα παρέμεινε σταθερό στο σχετικά υψηλό επίπεδο του Δεκεμβρίου. Οι εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους ενισχύθηκαν, ενώ οι προσδοκίες για την οικονομική κατάσταση της χώρας και οι προθέσεις για μεγάλες αγορές αποδυναμώθηκαν.

Ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας κινήθηκε πτωτικά για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, με τη μείωση του Ιανουαρίου να απορρέει από την υποχώρηση της επιχειρηματικής αβεβαιότητας σε όλους τους τομείς εκτός της μεταποίησης

