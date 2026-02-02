Στις Βρυξέλλες ο ΥΠΕΣ για Άτυπη Τηλεδιάσκεψη αρμόδιων Υπουργών για τη στέγαση

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, όπου αύριο, 3 Φεβρουαρίου 2026, θα προεδρεύσει Άτυπης Τηλεδιάσκεψης των αρμόδιων Υπουργών για τη στέγαση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της Τηλεδιάσκεψης, ο Υπουργός Εσωτερικών θα ενημερώσει τους ομολόγους του για τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για το θέμα της στέγασης.

Η Άτυπη Τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Επιτρόπου Ενέργειας και Στέγασης Dan Jørgensen, ο οποίος θα παρουσιάσει στους 27 Υπουργούς τις κυριότερες πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγαση, ενώ οι Υπουργοί θα έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν προκαταρκτικά σχόλια και απόψεις επί του Σχεδίου. Σκοπός είναι η έναρξη της συζήτησης για τα επόμενα βήματα για την πρακτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγαση, ενόψει του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο και της Άτυπης Συνάντησης που θα φιλοξενηθεί τον Μάιο στη Λευκωσία.

Στο περιθώριο της παρουσίας του στις Βρυξέλλες, ο κ. Ιωάννου θα έχει διμερή συνάντηση με τον Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης, ενώ θα έχει συνάντηση με Κύπριους Ευρωβουλευτές, τους οποίους θα ενημερώσει για τους στόχους της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για το ζήτημα της στέγασης.