Δήλωση Πολιτικής για τροποποιήσεις στην Οδηγία των Χρηματοπιστωτικών Ομίλων Ετερογενών Δραστηριοτήτων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) δημοσίευσε Δήλωση Πολιτικής (διαθέσιμη εδώ) για τις τροποποιήσεις της Οδηγίας για τους Χρηματοπιστωτικούς Ομίλους Ετερογενών Δραστηριοτήτων (ΟΔ 87-12), με σκοπό την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Σημείο Πρόσβασης (ESAP).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι τροποποιήσεις μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τις σχετικές απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2864 και αποσκοπούν στη διασφάλιση ότι ορισμένες πληροφορίες που γνωστοποιούνται από Επενδυτικές Επιχειρήσεις, Εταιρείες Διαχείρισης και ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας που ανήκουν σε χρηματοοικονομικό συγκρότημα καθίστανται διαθέσιμες μέσω του ESAP, της ενιαίας ψηφιακής πύλης της ΕΕ για πληροφορίες που αφορούν τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τη βιωσιμότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα ερωτήματά τους στο Τμήμα Πολιτικής της ΕΚΚ στο policy@cysec.gov.cy.