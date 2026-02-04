Ζητούν παρέμβαση για προστασία δανειοληπτών και ισορροπία κερδών-κοινωνικής ευθύνης

Ουσιαστική παρέμβαση για πιο δίκαιη μετακύλιση των μειώσεων επιτοκίων στους δανειολήπτες, ενίσχυση της προστασίας απέναντι στις εκποιήσεις και αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ τραπεζικών κερδών και κοινωνικής ευθύνης ζητά σε σημερινή του ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών.

Σύμφωνα με το κείμενο της ανακοίνωσης του υπογράφει ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Κώστας Μελάς, τα πρόσφατα οικονομικά δεδομένα στην Κύπρο αναδεικνύουν με σαφήνεια ότι, παρά τη σχετική σταθεροποίηση της οικονομίας και τη μείωση των ευρωπαϊκών πιέσεων στα επιτόκια, οι Κύπριοι δανειολήπτες συνεχίζουν να βρίσκονται σε ασφυκτικό κλοιό.

Όπως αναφέρεται, οι τράπεζες, αξιοποιώντας το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων των προηγούμενων ετών, κατέγραψαν σημαντική αύξηση εσόδων, την ώρα που χιλιάδες νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις είδαν τις μηνιαίες δόσεις τους να εκτοξεύονται, ενώ παρά τις αλλαγές στις προτιμήσεις των δανειζομένων – με αυξημένο ενδιαφέρον για σταθερά επιτόκια – η ουσιαστική ελάφρυνση παραμένει περιορισμένη.

Σημειώνεται ότι ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η Κύπρος εξακολουθεί να ξεχωρίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τη διαδικασία εκποιήσεων, με τους δανειολήπτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο απώλειας της κύριας κατοικίας τους χωρίς προηγούμενη δικαστική κρίση, γεγονός που εντείνει το αίσθημα ανασφάλειας και κοινωνικής αδικίας.

Συμπληρώνεται ότι την ίδια στιγμή, το παράδοξο μιας οικονομίας σχεδόν πλήρους απασχόλησης συνυπάρχει με αυξανόμενα φαινόμενα οικονομικής πίεσης και φτώχειας, «αποδεικνύοντας ότι η εργασία από μόνη της δεν αρκεί όταν το κόστος εξυπηρέτησης δανείων παραμένει δυσβάσταχτο».

«Απαιτείται ουσιαστική παρέμβαση για πιο δίκαιη μετακύλιση των μειώσεων επιτοκίων στους δανειολήπτες, ενίσχυση της προστασίας απέναντι στις εκποιήσεις, και αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ τραπεζικών κερδών και κοινωνικής ευθύνης. Η οικονομική σταθερότητα δεν μπορεί να μετριέται μόνο με αριθμούς, αλλά και με το κατά πόσο οι πολίτες μπορούν να διατηρήσουν το σπίτι και την αξιοπρέπειά τους», καταλήγει ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ.

Πηγή: ΚΥΠΕ