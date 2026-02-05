Στα €4,9 δισ. τα νέα δάνεια το 2025- Άλμα 29% και ιστορικό ρεκόρ

Σε επίπεδα ρεκόρ αναρριχήθηκαν το 2025 οι εκταμιεύσεις νέων δανείων από τις τράπεζες, με ισχυρή άνοδο τόσο στα επιχειρηματικά δάνεια αλλά και στα δάνεια προς τα νοικοκυριά.

Οι μειώσεις επιτοκίων από τις τράπεζες και οι αυξημένες ανάγκες για χρηματοδότηση δανειοδοτικών ανοιγμάτων, έφεραν αυξημένη κίνηση στα τραπεζικά ταμεία. Τη μεγαλύτερη δυναμική παρουσίασαν τα επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία παρουσίασαν αύξηση 35% σε ετήσια βάση ενώ αυξημένα κατά 18,1% ήταν και τα δάνεια προς τα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα νέα δάνεια που έδωσαν το 2025 ανήλθαν στα €4,9 δισ. από €3,8 δισ. το 2024 σημειώνοντας αύξηση 28,7%. Πρόκειται για το ψηλότερο επίπεδο από το 2015, όταν ξεκίνησε η καταγραφή των στοιχείων.

Τα νέα επιχειρηματικά δάνεια παρουσιάζουν αύξηση 35% φθάνοντας στα €3,3 δισ. από €2,4 δισ. το 2024.

Τα νέα δάνεια προς νοικοκυριά παρουσίασαν αύξηση 18,1% καθώς ανήλθαν στο €1,7 δισ. από €1,4 δισ. το 2024. Τα στεγαστικά δάνεια ανήλθαν στο €1,3 δισ. από €1,1 δισ. το 2024 με ετήσια αύξηση 23,1% ενώ τα νέα καταναλωτικά δάνεια έφθασαν τα €262,5 εκατ. από €249,5 εκατ.

Αναφορικά με τις αναδιαρθρώσεις στα νοικοκυριά, ανήλθαν στα €767,1 εκατ. από €529,6 εκατ. το 2024 ενώ στις επιχειρήσεις στα €2,7 δισ. από €2 δισ.

Στηρίζει η χαλάρωση νομισματικής πολιτικής

Όπως επεσήμανε στο «Οικονομικό Δελτίο» Δεκεμβρίου, η Κεντρική Τράπεζα, η αύξηση στη χορήγηση δανείων συνδέεται με τη σταδιακή χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από τα μέσα του 2024, μέσω της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, ενώ τα τραπεζικά ιδρύματα διατήρησαν αυστηρά κριτήρια χορήγησης δανείων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Τραπεζικών Χορηγήσεων.

Στον επιχειρηματικό τομέα, αναφέρεται ότι η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς από τον Μάρτιο 2025 και η μετέπειτα έντονη επιτάχυνση αντανακλά την υπερίσχυση του καθαρού νέου δανεισμού έναντι των αποπληρωμών, εξέλιξη που στηρίχθηκε από την ενισχυμένη δραστηριότητα σε βασικούς τομείς της οικονομίας και το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, εν μέρει μέσω χρήσης μετρητών ως εξασφάλιση. Η ΚΤ έκανε επίσης αναφορά για αυξημένη ζήτηση για χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικών έργων, με τη ζήτηση για πάγιες επενδύσεις να ενισχύεται από τα τέλη του 2023.

Όσον αφορά τα νοικοκυριά, η ΚΤ επισημαίνει ότι η αύξηση στα στεγαστικά δάνεια αντανακλά τη συνεχιζόμενη ισχυρή δραστηριότητα στην αγορά ακινήτων. «Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη σταθερή ζήτηση για ιδιοκατοίκηση, επενδυτικές αγορές και ακίνητα προς βραχυχρόνια μίσθωση, π.χ. Airbnb λόγω της ευνοϊκής πορείας του τουρισμού και της διεύρυνσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συνάρτηση με αύξηση των ξένων φοιτητών, παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στη διατήρηση της ανοδικής τάσης των στεγαστικών δανείων», τονίζει.

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις της ΚΤ, η ανθεκτικότητα των νέων στεγαστικών δανείων ενισχύθηκε εν μέρει από την προώθηση δανείων με σταθερό επιτόκιο μεγαλύτερης διάρκειας (με αρχική περίοδο προσδιορισμού άνω του ενός έτους), τα οποία αντανακλούν τη σταδιακή στροφή των νοικοκυριών προς πιο προβλέψιμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και συμβάλλουν στη μεγαλύτερη σταθερότητα του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Νέα δάνεια €625 εκατ. τον Δεκέμβριο

Όσον αφορά τον Δεκέμβριο του 2025 τα καθαρά νέα δάνεια παρουσίασαν αύξηση και έφτασαν στα €625,0 εκατ.σε σύγκριση με €256,3 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα καθαρά νέα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν στα €17,2 εκατ. σε σύγκριση με €20,4 εκατ. τον προηγούμενο μήνα. Τα καθαρά νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν αύξηση στα €135,4 εκατ. σε σύγκριση με €113,4 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. σημείωσαν αύξηση στα €60,3 εκατ. σε σύγκριση με €48,3 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψαν αύξηση στα €406,4 εκατ. σε σύγκριση με €69,6 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Με βάση τα στοιχεία της ΚΤ, οι τράπεζες διαθέτουν στα ταμεία τους πλεονάζουσα ρευστότητα που φθάνει τα €31,6 δισ.