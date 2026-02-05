Διευθυντής ΕΤΑΠ Αμμοχώστου: Στόχος η ενδυνάμωση νέων αγορών τουρισμού

Στοχεύουμε στην ενδυνάμωση νέων αγορών τουρισμού, στην προσέλκυση συγκεκριμένων ομάδων επισκεπτών, όπως οικογένειες και ηλικιωμένοι καθώς και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στην επαρχία Αμμοχώστου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Γιώργος Καυκαλιάς, Διευθυντής της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Αμμοχώστου.

Πρόσθεσε ότι «έχουμε ήδη αρχίσει την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για το 2026, το οποίο εγκρίθηκε από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου Σχεδίου, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο αντιπροσωπεία της Εταιρείας θα μεταβεί σε Σερβία και Γερμανία όπου θα συμμετάσχει σε τουριστικές εκθέσεις».

Συγκεκριμένα «μεταξύ 19 - 22 Φεβρουαρίου αντιπροσωπεία της ΕΤΑΠ Αμμοχώστου θα μεταβεί στο Βελιγράδι της Σερβίας για την έκθεση τουρισμού, στην οποία τιμώμενη χώρα θα είναι η Κύπρος. Επίσης μεταξύ 3-5 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη έκθεση στο Βερολίνο, η γνωστή ΙΤΒ, όπου επίσης θα παρευρεθούμε, ενώ θα συμμετέχουμε και σε ένα Road Show στην Πολωνία».

Ακόμα συνέχισε «βρισκόμαστε στη διαδικασία σχεδιασμού της νέας διαδικτυακής καμπάνιας και προβολής του τουριστικού προϊόντος της επαρχίας Αμμοχώστου σε αγορές του εξωτερικού, καμπάνια που γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια, με τη συνεργασία όλων των Φορέων της περιοχής. Στην καμπάνια συμμετέχουν μεταξύ άλλων η ΕΤΑΠ, το Υφυπουργείο Τουρισμού, οι δύο Δήμοι της επαρχίας Παραλίμνι – Δερύνεια και Αγία Νάπα, η Τράπεζα Κύπρου, η Hermes Airports και ξενοδόχοι της περιοχής» .

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Καυκαλιάς είπε ότι «έχει ολοκληρωθεί και εντός του έτους θα παρουσιάσουμε τη νέα ταυτότητα, τη νέα εικόνα της ΕΤΑΠ που έχει προορισμό την επαρχία Αμμοχώστου. Επί της ουσίας η στρατηγική την οποία θα εφαρμόσουμε τα επόμενα χρόνια, εμπλουτίστηκε με περισσότερες δράσεις και ενέργειες που σχετίζονται με τη διασύνδεση της ενδοχώρας της επαρχίας με την Αγία Νάπα και τον Πρωταρά» είπε και πρόσθεσε πως «ακόμα εμπλουτίστηκαν οι δράσεις και οι εμπειρίες που θα προσφέρονται στους επισκέπτες».

Προσπάθεια, όλων, συνέχισε ο Διευθυντής της ΕΤΑΠ Αμμοχώστου «θα είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, κυρίως με την ενσωμάτωση και του Μαρτίου. Γεγονός είναι ότι χρόνο με το χρόνο φαίνεται πως ολοένα και περισσότερο εμπλουτίζεται ο αριθμός των χωρών που επιλέγουν την επαρχία Αμμοχώστου για τις διακοπές τους, κάτι που θεωρούμε πολύ σημαντικό, αφού θέλουμε να μην υπάρχει ιδιαίτερη εξάρτηση του τουριστικού προϊόντος μας από μία ή δύο αγορές».

Δεύτερος στόχος μας, σημείωσε «είναι να ενδυναμωθούν και άλλες αγορές από τις οποίες λαμβάνουμε τουρισμό και ταυτόχρονα να προσελκύσουμε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, δηλαδή να απευθυνθούμε περισσότερο σε οικογένειες και σε άτομα μεγαλύτερων ηλικιών, που θα έχουν την ευκαιρία και την άνεση να επισκεφτούν την επαρχία μας ολόχρονα και όχι μόνο τους μήνες του καλοκαιριού. Βλέπουμε ότι σταδιακά κερδίζουμε και σε αυτό το κομμάτι του τουρισμού» ανέφερε.

Ερωτηθείς για την ψηφιακή αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της επαρχίας, ο Γιώργος Καυκαλιάς απάντησε πως «είμαστε η πρώτη επαρχία στην Κύπρο που εφαρμόσαμε τον ΑΙ Guide και στα πλαίσια αυτά αναβαθμίζουμε περισσότερο τον ψηφιακό οδηγό που έγινε με τεχνητή νοημοσύνη. Ακόμα εισάγουμε στον συγκεκριμένο οδηγό νέες εφαρμογές, ενώ με τη χρήση και της τεχνητής νοημοσύνης, εμπλουτίζεται περισσότερο η ψηφιακή επικοινωνία με τον κόσμο».

Εντός του έτους, συνέχισε «θα προχωρήσουμε όπως άλλωστε κάνουμε κάθε χρόνο, διάφορες δράσεις για εμπλουτισμό της ταυτότητας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων των δύο Δήμων. Στις δράσεις αυτές θα περιλαμβάνονται νέα στοιχεία που θα αφορούν την ταυτότητα της κάθε Κοινότητας, αναδεικνύοντας τη συγκεκριμένη ταυτότητα με υποδομές και εμπειρίες».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση ο κ. Καυκαλιάς είπε πως «έγινε αντιληπτό ότι φέτος το πρόγραμμα Endless Sun, που γίνεται κατά τους χειμερινούς μήνες, ξεκινώντας από τον Νοέμβρη και ολοκληρώνεται τέλος Μαρτίου, έχει μεγαλύτερη απήχηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο εργαλείο που δίνουμε στους επισκέπτες αξιοποιείται και φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη για την υλοποίηση τέτοιου είδους δράσεων στην περιοχή».

Με βάση το συγκεκριμένο πρόγραμμα, εξήγησε «κάθε εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, λεωφορεία περνούν από τα ξενοδοχεία που παραμένουν σε λειτουργία μεταξύ Νοεμβρίου – Μαρτίου, παραλαμβάνουν τους τουρίστες και τους μεταφέρουν σε συγκεκριμένες περιοχές. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι επισκέπτες εμπειρίες από σημεία αναφοράς σε ολόκληρη την επαρχία».

Ο Διευθυντής της ΕΤΑΠ Αμμοχώστου είπε επίσης ότι «οι δράσεις και οι εμπειρίες για την ενδοχώρα περιλαμβάνονται στο σχέδιο για το 2026 και ουσιαστικά έχουν να κάνουν περισσότερο με τον εμπλουτισμό υποδομών, δηλαδή η ανάδειξη της ταυτότητας του κάθε Δημοτικού Διαμερίσματος, είτε με τη δημιουργία νέων σημείων αναφοράς, είτε με την ψηφιοποίηση ορισμένων διαδρομών».

Δίνοντας ως παράδειγμα τις βυζαντινές διαδρομές στη Σωτήρα που ολοκληρώθηκαν φέτος, ο κ. Καυκαλιάς είπε πως «στη σχετική διαδρομή, έχουν ψηφιοποιηθεί όλα τα βυζαντινά μνημεία της Σωτήρας και εντάχθηκαν σε μία διαδρομή, με διαδικτυακούς χάρτες και βίντεο».

Ανέφερε επίσης ότι «η ΕΤΑΠ Αμμοχώστου άρχισε την προεργασία για φιλοξενία τουριστικών πρακτόρων και λειτουργών των ΜΜΕ από γερμανόφωνες χώρες, όπως τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία αλλά και την Πολωνία, αφού είναι αγορές στις οποίες δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση».

Πηγή: ΚΥΠΕ