Βύρωνος: Δεν έχει εκδοθεί ένταλμα κατά του Φαίδωνος - Δεν έχει κληθεί ακόμα για κατάθεση

Δεν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης κατά του Δημάρχου Πάφου, ούτε έχει μέχρι στιγμής κληθεί για κατάθεση για τις δύο υπό διερεύνηση υποθέσεις, δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, σε παρέμβασή του στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση».

Όπως ανέφερε, η Αστυνομία διερευνά δύο υποθέσεις που αφορούν τον Φαίδωνα Φαίδωνος: μία καταγγελία για ξυλοδαρμό συζύγου και μία δεύτερη υπόθεση που αφορά αδικήματα σεξουαλικής φύσεως. Σε σχέση με τη δεύτερη υπόθεση έχει ληφθεί κατάθεση από το φερόμενο θύμα, ενώ διευκρινίστηκε ότι ο ίδιος ο Δήμαρχος Πάφου δεν έχει ακόμα δώσει κατάθεση, καθώς το ζήτημα αυτό εμπίπτει στον σχεδιασμό και τη χρονική κρίση της ανακριτικής ομάδας.

Ο κ. Βύρωνος τόνισε ότι δεν υπάρχει ένταλμα σύλληψης και ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Για τον σκοπό αυτό έχει συσταθεί ειδική ανακριτική ομάδα στο Αρχηγείο Αστυνομίας και όχι στην Πάφο, ώστε να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα της διαδικασίας.

Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι δεν διερευνώνται οποιαδήποτε οικονομικά αδικήματα σε σχέση με τις συγκεκριμένες υποθέσεις, ενώ για καταγγελίες που αφορούν το ΡΙΚ, η Αστυνομία ανέφερε ότι δεν έχει κάτι περαιτέρω να σχολιάσει.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με την Αστυνομία να επισημαίνει ότι κάθε επόμενο βήμα θα καθοριστεί αποκλειστικά από τα ευρήματα της ανακριτικής διαδικασίας.