Νέα ερωτήματα για τον θάνατο του Έπσταϊν: Το πιστοποιητικό θανάτου του συντάχθηκε μία μέρα πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του

Νέα ερωτήματα για τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν προκαλούν αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, που ήρθαν στη δημοσιότητα, καθώς αποκαλύπτουν ότι η δήλωση του εισαγγελέα των ΗΠΑ για τον θάνατό του είχε συνταχθεί μία ημέρα πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του.

Δήλωση με ημερομηνία πριν από τον θάνατο

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα, τουλάχιστον 23 αρχεία χαρακτηρίζονται ως δηλώσεις του Γραφείου του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Μία από τις εκδοχές φέρει ημερομηνία 9 Αυγούστου 2019, ενώ ο Τζέφρι Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός το επόμενο πρωί, στις 10 Αυγούστου, στο κελί του στο Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο του Μανχάταν.

Η δήλωση αποδίδεται στον τότε εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν, Τζέφρι Σ. Μπέρμαν, και τιτλοφορείται «Δήλωση του Εισαγγελέα των ΗΠΑ του Μανχάταν σχετικά με τον θάνατο του κατηγορουμένου Τζέφρι Έπσταϊν».

Το περιεχόμενο της δήλωσης

Στο κείμενο αναφέρεται ότι το Σωφρονιστικό Κέντρο του Μανχάταν επιβεβαίωσε πως ο Έπσταϊν, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων, βρέθηκε αναίσθητος στο κελί του και αργότερα κηρύχθηκε νεκρός.

«Νωρίτερα σήμερα το πρωί, το Σωφρονιστικό Κέντρο του Μανχάταν επιβεβαίωσε ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες από το Γραφείο αυτό για εμπλοκή σε σεξουαλική εμπορία ανηλίκων, βρέθηκε αναίσθητος στο κελί του και κηρύχθηκε νεκρός λίγο αργότερα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η δήλωση περιγράφει τα γεγονότα ως «ανησυχητικά» και σημειώνει ότι ενδέχεται να στερήσουν από τα θύματα την ευκαιρία να αποδοθεί δικαιοσύνη, προσθέτοντας ότι οι έρευνες για τις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της συνωμοσίας, θα συνεχιστούν.

Πολλαπλές εκδοχές και ασυνεπείς αποκρύψεις

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν πολλές εκδοχές παρόμοιων σχεδίων δηλώσεων, με διαφορές στις αποκρύψεις. Σε ορισμένα αντίγραφα παραμένουν ορατά ονόματα ή αριθμοί τηλεφώνου, ενώ σε άλλα έχουν αφαιρεθεί σχεδόν όλες οι πληροφορίες ταυτοποίησης.

Οι επίσημες εκδοχές για τον θάνατο

Ο Τζέφρι Έπσταϊν φέρεται να βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του, με πορτοκαλί θηλιά, την οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε κατασκευάσει από σεντόνι ή πουκάμισο. Ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε επίσημα ως αυτοκτονία, ωστόσο παραμένει υπό έλεγχο.

Ερωτήματα για το υλικό παρακολούθησης

Πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία που εξέτασε το CBS News εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το υλικό παρακολούθησης της φυλακής τη νύχτα πριν από τον θάνατό του.

Οι ερευνητές εντόπισαν μια πορτοκαλί φιγούρα να κινείται προς το διάζωμα όπου βρισκόταν το κελί του Έπσταϊν περίπου στις 10:39 μ.μ. στις 9 Αυγούστου. Ένα αρχείο περιγράφει τη φιγούρα ως «πιθανώς κρατούμενο», ενώ έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης την ταυτοποιεί ως σωφρονιστικό υπάλληλο που μετέφερε πορτοκαλί λινά.

BREAKING: Newly released Epstein files reveal United States Attorney's Office legal document announcing the death of Jeffrey Epstein dated one day before he was officially found dead in his cell. — Dominic Michael Tripi (@DMichaelTripi) February 8, 2026

Ανεξάρτητοι αναλυτές δήλωσαν στο CBS ότι η κίνηση έμοιαζε περισσότερο με κρατούμενο, ενώ προσωπικό της φυλακής ανέφερε πως η συνοδεία κρατουμένου εκείνη την ώρα θα ήταν ασυνήθιστη.

Νέες φωτογραφίες και ευρήματα νεκροψίας

Η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες του Έπσταϊν μετά τον εντοπισμό του αναίσθητου, οι οποίες προέρχονται από αποχαρακτηρισμένη έκθεση του FBI. Ορισμένες δείχνουν γιατρούς να επιχειρούν ανάνηψη σε φορείο στις 6:49 π.μ. της 10ης Αυγούστου, περίπου 16 λεπτά μετά την ανακάλυψή του.

Άλλες εικόνες τραβήχτηκαν στο νοσοκομείο, όπου ανακηρύχθηκε νεκρός. Σε αρκετές φωτογραφίες το μικρό του όνομα αναγράφεται λανθασμένα ως «Τζέφρι».

Σύμφωνα με το BBC, η ιατροδικαστική έκθεση των 89 σελίδων από τον ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης περιγράφει κατάγματα στον θυρεοειδικό χόνδρο του Έπσταϊν.

Πηγή: ertnews.gr