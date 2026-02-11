ΑΗΚ: Ανησυχεί για την πρόθεση της CYTA να δραστηριοποιηθεί στον τομέα του ηλεκτρισμού

Η ΑΗΚ ανησυχεί γιατί η CYTA θέλει να μπει όχι μόνο στην παραγωγή αλλά και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που θεωρεί ότι δημιουργεί άδικο ανταγωνισμό μεταξύ δύο κρατικών οργανισμών.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο πρόεδρος της ΑΗΚ, Γιώργος Πέτρου δήλωσε, ότι πριν αλλάξει οποιοσδήποτε νόμος γι’ αυτό το θέμα, πρέπει πρώτα να γίνει ουσιαστικός διάλογος.

Παράλληλα, η ΑΗΚ ετοιμάζεται να ανακοινώσει μέσα στον μήνα μεγάλες επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ έχει ήδη αναθέσει έργο για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας στη Δεκέλεια αξίας περίπου €40 εκατ., τα οποία αναμένεται να λειτουργήσουν σε 18 μήνες.