Financial Times: Μείωση δασμών σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου σχεδιάζει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να μειώσει ορισμένους δασμούς σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Παρασκευή (13/2), που επικαλείται άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Τραμπ επέβαλε δασμούς έως και 50% στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου πέρυσι, συμπεριλαμβανομένου του εθνικού συντελεστή για το μη χαλύβδινο και μη αλουμινένιο περιεχόμενο.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο περιορισμού της επέκτασης της λίστας των προϊόντων που επιβάλλονται δασμοί και σχεδιάζει αντ' αυτού να ξεκινήσει μια πιο στοχευμένη έρευνα εθνικής ασφάλειας σε συγκεκριμένα προϊόντα.

Αυξάνεται η «γκρίνια» για τη δασμολογική πολιτική

Η κίνηση για την άρση των χαλαρών δασμών στον χάλυβα και το αλουμίνιο έρχεται εν μέσω αυξανόμενης κριτικής για τους δασμούς του Τραμπ και τις επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Μια μελέτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα έδειξε ότι οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές των ΗΠΑ πλήρωσαν σχεδόν το 90% του κόστους των δασμών του Τραμπ το 2025.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι τα έσοδα από τους δασμούς του θα βοηθήσουν στον περιορισμό του εθνικού χρέους και έχει επανειλημμένα διατυμπανίσει την πιθανότητα δημόσιας πληρωμής από τα έσοδα των δασμών.

Παρ' όλα αυτά, ο πρόεδρος απέσυρε αρκετούς από τους αυστηρότερους δασμούς του πέρυσι ενώ πιέζει για μια εμπορική εκεχειρία με την Κίνα εν μέσω αυξανόμενου κόστους εισαγωγών για τους Αμερικανούς.

cnn.gr

