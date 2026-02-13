Με ανάπτυξη 4,5% έκλεισε το 2025

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύτηκε σήμερα, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας για το 4ο τρίμηνο του 2025 υπολογίζεται στο 4.5% (στοιχεία εποχικά διορθωμένα), σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 και στο 1.4% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τα αντίστοιχα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), ο ρυθμός ανάπτυξης της Κύπρου της τάξης του 4.5% για το 4ο τρίμηνο του 2025, είναι σημαντικά υψηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου, που είναι στο 1.3% και 1.5% της Ευρωζώνης και της Ε.Ε αντίστοιχα.

Για το 2025 συνολικά, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας εκτιμάται στο 3.75% το οποίο συγκρίνεται θετικά σε σχέση με την πρόβλεψη του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και άλλων εγχώριων και διεθνών οικονομικών φορέων, από τους οποίους είχε εκτιμηθεί συντηρητικά μεταξύ 2,9% και 3,5%.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν για ακόμα μια φορά την δυναμική της κυπριακής οικονομίας. Παρά την περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας και ενός εξωτερικού περιβάλλοντος όλο προκλήσεις, η Κύπρος συνεχίζει να καταγράφει σχετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ειδικότερα συγκρινόμενη με την ΕΕ, σε συνδυασμό με χαμηλό πληθωρισμό και συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

Η διατήρηση μιας συνετούς και πειθαρχημένης δημοσιονομικής πολιτικής και οικονομικής διαχείρισης από την Κυβέρνηση θα συμβάλει στην ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας ώστε η Κύπρος να συνεχίσει να καταγράφει μεσοπρόθεσμα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης πέραν του 3%.