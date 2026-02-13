Νέα Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2035 ενέκρινε το Υπουργικό - Στόχος η προσέλκυση 5 εκατ. επισκεπτών

Νέα Εθνική Στρατηγική Τουρισμού με ορίζοντα το έτος 2035, με στόχους την προσέλκυση 5 εκατομμυρίων επισκεπτών και περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και συνέχιση της τουριστικής ανάπτυξης με σεβασμό στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο την Παρασκευή, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Τουρισμού, Κώστα Κουμή.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Κουμής ανακοίνωσε την έγκριση νέας, επικαιροποιημένης Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού, με ορίζοντα το έτος 2035. Σημείωσε ότι αποτελεί επικαιροποιημένη έκδοση της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030, η οποία είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2020.

«Η νέα Εθνική Στρατηγική του Τουρισμού καλύπτει πλέον τη χρονική περίοδο μέχρι το 2035, ώστε να συνάδει με τον σκοπό και το χρονικό όριο για την επίτευξη του οράματος 2035, το οποίο καθορίζεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας», πρόσθεσε.

Θεμελιώδεις στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής 2035, είπε, ορίζονται η περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και η συνέχιση της τουριστικής ανάπτυξης με σεβασμό στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, η μετατροπή της χώρας σε ένα ψηφιακά έξυπνο προορισμό, η μείωση της εποχικότητας και η σταδιακή μετεξέλιξη της χώρας σε ολόχρονο προορισμό.

Συγκριτικά με την Εθνική Στρατηγική 2030, πρόσθεσε, η Εθνική Στρατηγική 2035 «αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση» σε θέματα όπως η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη, η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η βελτίωση των υποδομών και ειδικότερα των υποδομών προσβασιμότητας.

Ο κ. Κουμής ανέφερε ότι για την υλοποίηση των στόχων που τίθενται στην Εθνική Στρατηγική 2035, το Υφυπουργείο Τουρισμού προχωρεί «άμεσα» στον καταρτισμό πλάνων δράσεων.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, είπε ότι «ο στόχος είναι να φτάσουμε μέχρι το έτος 2035 στα 5 εκατομμύρια επισκέπτες, αλλά να κατανέμονται διαφορετικά σε σχέση με το τι ισχύει σήμερα», εξηγώντας ότι αναφέρεται και στις περιοχές, αλλά και στις χρονικές περιόδους.

Σε ερώτηση για ποιες χώρες υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον, ο Υφυπουργός σημείωσε, ότι «εκείνο που μας ενδιαφέρει πρωτίστως στον τομέα του τουρισμού είναι να επιτευχθεί μεγαλύτερη διασπορά μεταξύ όλων των πηγών τουρισμού», προσθέτοντας ότι έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό αυτός ο στόχος την τελευταία τριετία. «Αυτό μπορεί να το δει κάποιος μέσα από τα αποτελέσματα και την άνοδο πολλών αγορών», είπε ο κ. Κουμής.

Ανέφερε ότι «μόλις πριν από δύο-τρεις μέρες είχαμε εξαγγείλει την είσοδο σε μια νέα αγορά, και αναφέρομαι στην αγορά του Καζακστάν». Ερωτηθείς αν γίνονται προσπάθειες για επέκταση και σε άλλη αγορά, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η Κύπρος έχει επισκέπτες πλέον από 40 και πλέον χώρες. «Δεν είναι πολλές οι νέες αγορές που έχουν μείνει», είπε, σημειώνοντας ότι αυτός ο αριθμός αφορά σε χώρες με τις οποίες υπάρχει απευθείας αεροπορική σύνδεση.

«Οι χώρες που έχουν απομείνει και δεν έχουν απευθείας αεροπορική σύνδεση και θεωρούνται αξιοπρόσεκτες στο πεδίο του τουρισμού είναι πλέον οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ινδία», πρόσθεσε. Γίνονται ενέργειες και για τις τρεις αυτές αγορές με σκοπό να ανέβει η ζήτηση σε βάθος χρόνου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε τα επόμενα χρόνια κατά πόσο θα μπορούσε να οριστεί και η αεροπορική σύνδεση.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, είπε «όταν μιλούμε για βιώσιμη ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού, μας ενδιαφέρουν πρωτίστως η πράσινη μετάβαση και η ψηφιακή μετάβαση».

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι συμμετέχοντες στο τουριστικό οικοσύστημα, είτε αυτό αφορά ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, είτε αυτό αφορά επιχειρήσεις που προσφέρουν άλλες υπηρεσίες, να προχωρήσουν προς τη ψηφιακή μετάβαση, εισάγοντας νέες τεχνολογίες», είπε. Σημείωσε ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού προχωρά ήδη σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ και στη δημιουργία ψηφιακού οδηγού, που είναι μια εφαρμογή (application), που, όπως ανέφερε, είναι κάτι το οποίο λείπει από τη χώρα μας.

Ερωτηθείς αν έχει δοθεί κάποιο κονδύλι για αυτή την επικαιροποίηση, είπε ότι το Υφυπουργείο προγραμματίζει την εκπόνηση πλάνων δράσεων και ότι κάποια εξ’ αυτών θα γίνουν και με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. «Μας ενδιαφέρει να λάβουμε γνώση από τον ιδιωτικό τομέα. Όλα αυτά τα πλάνα δράσεων θα έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό επίσης και την διενέργεια των απαιτούμενων δαπανών και θα συμπεριληφθούν στους προγραμματισμούς των επόμενων ετών», σημείωσε ο κ. Κουμής.

Πηγή: ΚΥΠΕ