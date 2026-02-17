Αξιόπιστος ευρωπαϊκός κόμβος fintech η Κύπρος - Στον «Π» Χριστόφορος Σουτζιής και Valentina Rzheutskaya της Capital.com

Η Κύπρος φιλοδοξεί να εδραιωθεί ως ένας κόμβος και χώρος φιλοξενίας εταιρειών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, γνωστών στο ευρύ κοινό ως fintech, που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. Η απόφαση εταιρειών fintech να επιλέξουν την Κύπρο ως βάση δείχνει ότι η Κύπρος προσφέρει πλεονεκτήματα, τόσο στο κανονιστικό πλαίσιο, όσο και στο λειτουργικό περιβάλλον. Την ίδια ώρα οι κυπριακές αρχές καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις παρακολούθησης και εποπτείας του τομέα.

Ο CEO Ευρώπης της Capital.com -διεθνής fintech όμιλος με έδρα τη Λεμεσό- Χριστόφορος Σουτζιής και η Executive Director, Valentina Rzheutskaya, εξηγούν στον «Π» τι στηρίζει την ωρίμανση του κυπριακού οικοσυστήματος fintech, πώς μπορεί να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ ρύθμισης και καινοτομίας και γιατί η επόμενη φάση ανάπτυξης του κλάδου θα κριθεί λιγότερο από τον «υπερενθουσιασμό» και περισσότερο από την εμπιστοσύνη, τις υποδομές και την ποιότητα των αποφάσεων.

Η Κύπρος αναγνωρίζεται πλέον ευρέως ως ευρωπαϊκός κόμβος fintech. Από τη δική σας οπτική, τι είναι αυτό που, δομικά, οδηγεί αυτή την ανάπτυξη;

Χριστόφορος Σουτζιής: Η πρόοδος της Κύπρου δεν είναι αποτέλεσμα μίας μόνο πολιτικής ή τάσης. Είναι το αποτέλεσμα της σύγκλισης πολλών δομικών παραγόντων.

Πρώτον, η Κύπρος λειτουργεί πλήρως εντός του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου, προσφέροντας στις εταιρείες σαφήνεια και συνέπεια κατά την πρόσβασή τους στις ευρωπαϊκές αγορές. Στον χρηματοοικονομικό τομέα, η αξιοπιστία εξαρτάται άμεσα από την εποπτεία, τη διακυβέρνηση και την προβλεψιμότητα - και αυτό έχει καθοριστική σημασία.

Δεύτερον, υπάρχει μια ισχυρή δεξαμενή επαγγελματιών με εμπειρία στη συμμόρφωση, τη διαχείριση κινδύνου, την τεχνολογία, τις λειτουργίες και την εξυπηρέτηση πελατών. Αυτές δεν είναι περιφερειακές λειτουργίες, αποτελούν τον πυρήνα της βιώσιμης λειτουργίας ενός fintech οργανισμού. Η Κύπρος έχει χτίσει, μεθοδικά και χωρίς θόρυβο, ουσιαστική ισχύ ακριβώς σε αυτούς τους τομείς.

Τέλος, το οικοσύστημα έχει κατανοήσει ότι το fintech δεν αφορά μόνο την ταχύτητα της καινοτομίας, αλλά τη λειτουργική πειθαρχία. Οι εταιρείες που επιτυγχάνουν είναι εκείνες που χτίζουν υπεύθυνα, με συστήματα και ελέγχους που αντέχουν στον χρόνο και στον θεσμικό έλεγχο.

Πώς αντιλαμβάνεται η Capital.com τον ρόλο της στις χρηματοπιστωτικές αγορές;

Χριστόφορος Σουτζιής: Ο ρόλος μας στις χρηματοπιστωτικές αγορές είναι να λειτουργούμε μια εποπτευόμενη, τεχνολογικά προηγμένη πλατφόρμα που παρέχει πρόσβαση, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα την υπευθυνότητα στον τρόπο με τον οποίο αυτή η πρόσβαση χρησιμοποιείται. Γι’ αυτόν τον λόγο συνδυάζουμε την τεχνολογία με την εκπαίδευση και το σχετικό πλαίσιο πληροφόρησης, ώστε η συμμετοχή να είναι ενημερωμένη και συνειδητή, και όχι αντιδραστική ή αποτέλεσμα αποκλειστικά της απρόσκοπτης πρόσβασης.

Αν είχατε πέντε λεπτά με τους φορείς χάραξης πολιτικής, ποιες δύο κινήσεις θα καθιστούσαν την Κύπρο τον πιο αξιόπιστο «κόμβο» fintech;

Χριστόφορος Σουτζιής: Δύο τομείς ξεχωρίζουν, χτίζοντας πάνω στα ήδη ισχυρά θεμέλια που υπάρχουν.

Ο πρώτος αφορά τις υποδομές ψηφιακής εμπιστοσύνης. Η Κύπρος έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο μέσω ισχυρής εποπτείας και στενού συντονισμού των ρυθμιστικών αρχών. Το επόμενο βήμα είναι η περαιτέρω ενίσχυση αυτής της βάσης, μέσω ταχύτερων και πιο διαλειτουργικών συστημάτων ψηφιακής ταυτότητας, συνεχούς επένδυσης στην κυβερνοασφάλεια και σαφώς καθορισμένων πρωτοκόλλων συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση κυβερνοπεριστατικών. Καθώς το fintech γίνεται όλο και πιο data-driven, οι υποδομές εμπιστοσύνης που καθοδηγούνται από τον ρυθμιστή αποτελούν όχι μόνο δικλίδα ασφαλείας αλλά και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ο δεύτερος τομέας αφορά τη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού, με έμφαση όχι μόνο στην προσέλκυση αλλά και στη μακροπρόθεσμη παραμονή. Η Κύπρος ήδη επωφελείται από τη στενή συνεργασία μεταξύ ρυθμιστικών αρχών, βιομηχανίας και επαγγελματικών φορέων. Η περαιτέρω ενίσχυση συνεργασιών με πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορεί να διασφαλίσει ξεκάθαρες επαγγελματικές διαδρομές, ενισχύοντας εξειδικεύσεις όπως η ανάλυση χρηματοοικονομικού εγκλήματος, η κυβερνοανθεκτικότητα, η μηχανική προϊόντων και η τεχνολογία διαχείρισης κινδύνου.

Η Κύπρος διαθέτει ήδη ρυθμιστικό sandbox (σ.σ. ένα ασφαλές, ελεγχόμενο περιβάλλον δοκιμών, όπου μπορούν να πραγματοποιούνται πειραματισμοί χωρίς επιπτώσεις στο «πραγματικό» σύστημα) το οποίο αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. Όταν χρησιμοποιείται με σωστό σχεδιασμό, υπό στενή εποπτεία και με σαφές πλαίσιο, προστασία καταναλωτών και εκπαιδευτικούς στόχους, μπορεί να συνεχίσει να υποστηρίζει υπεύθυνη καινοτομία - όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως εργαλείο κοινής μάθησης μεταξύ ρυθμιστών και επιχειρήσεων.

Η ρύθμιση στην Ευρώπη γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική. Πώς μπορεί η Κύπρος να παραμείνει ανταγωνιστική διατηρώντας υψηλά πρότυπα;

Valentina Rzheutskaya: Η ανταγωνιστικότητα και τα υψηλά πρότυπα δεν είναι αντικρουόμενες έννοιες στον χρηματοοικονομικό τομέα, αντίθετα, αλληλοενισχύονται.

Σε όλη την Ευρώπη παρατηρείται μια σαφής στροφή προς πιο εναρμονισμένη, προσανατολισμένη στα αποτελέσματα ρύθμιση. Πλαίσια όπως το MiFID II, το MiCA, ο Κανονισμός Ψηφιακής Επιχειρησιακής Ανθεκτικότητας (DORA) και οι εξελισσόμενες απαιτήσεις AML αντικατοπτρίζουν τον κοινό ευρωπαϊκό στόχο ενίσχυσης της προστασίας των καταναλωτών, της ακεραιότητας των αγορών και της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων.

Αυτό που αναζητούν οι εταιρείες δεν είναι «ελαφριά» ρύθμιση, αλλά σαφήνεια και συνέπεια. Οι δικαιοδοσίες που εφαρμόζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες με προβλέψιμο, αναλογικό και διαφανή τρόπο επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να σχεδιάζουν, να επενδύουν και να καινοτομούν υπεύθυνα.

Ο όρος «υπεύθυνη ανάπτυξη» χρησιμοποιείται συχνά στο fintech. Τι σημαίνει στην πράξη για την Capital.com;

Valentina Rzheutskaya: Για εμάς, η υπεύθυνη ανάπτυξη αφορά πρωτίστως τη θεσμική πειθαρχία και όχι το μέγεθος.

Η Capital.com αναπτύσσεται παράλληλα με τη ρύθμιση - όχι μπροστά από αυτήν. Αυτό σημαίνει είσοδο σε αγορές με ξεκάθαρο κανονιστικό πλαίσιο και ταυτόχρονη ανάπτυξη νομικών, κανονιστικών και μηχανισμών διαχείρισης κινδύνου, διασφαλίζοντας ότι οι δομές διακυβέρνησης προηγούνται της κλιμάκωσης.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης και στον χώρο του fintech. Πού εντοπίζεται η πραγματική της αξία και πού απαιτείται προσοχή;

Valentina Rzheutskaya: Η Τεχνητή νοημοσύνη έχει ουσιαστική πρακτική αξία όταν εφαρμόζεται για την ενίσχυση θεσμικών ελέγχων - όπως η ανίχνευση απάτης, η παρακολούθηση συναλλαγών, η εποπτεία κατάχρησης αγοράς και η διαχείριση λειτουργικού κινδύνου.

Απαιτείται όμως προσοχή στον τρόπο παρουσίασης και διακυβέρνησής της. Οι χρηματοοικονομικές αγορές χαρακτηρίζονται από εγγενή αβεβαιότητα και η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν πρέπει ποτέ να παρουσιάζεται ως εργαλείο προβλεπτικής βεβαιότητας ή υποκατάστατο της ανθρώπινης λογοδοσίας.

Πώς συμβάλλει η Capital.com στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου πέρα από την απασχόληση;

Χριστόφορος Σουτζιής: Η απασχόληση είναι μόνο ένα μέρος της εξίσωσης.

Θεωρούμε ότι η Κύπρος διαθέτει ένα ισχυρό και ολοένα πιο ανταγωνιστικό δυναμικό αποφοίτων, γι' αυτό και επιλέξαμε να λανσάρουμε εδώ το πρώτο επίσημο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ομίλου. Το πρόγραμμα προσφέρει δομημένη έκθεση στον τρόπο λειτουργίας ενός ρυθμιζόμενου fintech οργανισμού, καλύπτοντας την τεχνολογία, τον κίνδυνο, τη συμμόρφωση και τις λειτουργίες.

Παράλληλα, ενθαρρύνουμε ενεργά τη μεταφορά γνώσης εντός του ομίλου, με στελέχη από διεθνή γραφεία να εργάζονται από την Κύπρο, μεταφέροντας τεχνογνωσία και θεσμική εμπειρία.

Βλέποντας προς το μέλλον, πώς ορίζεται μια επιτυχημένη πορεία για την Capital.com, αλλά και για την Κύπρο;

Χριστόφορος Σουτζιής: Για την Capital.com, η επιτυχία απορρέει από τη θεσμική ανθεκτικότητα: ισχυρά κανονιστικά πλαίσια, σταθερή διακυβέρνηση και έλεγχος κινδύνου, καθώς και διαρκής ευθυγράμμιση με τις εποπτικές απαιτήσεις.

Για την Κύπρο, η επιτυχία αποτυπώνεται όλο και περισσότερο στον ρόλο της εντός του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού συστήματος - ως δικαιοδοσία που εφαρμόζει τα ευρωπαϊκά πρότυπα με συνέπεια και αξιοπιστία, προσελκύοντας σοβαρούς, μακροπρόθεσμους οργανισμούς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Τι θα λέγατε στους νέους επαγγελματίες στην Κύπρο που εισέρχονται στον χώρο του fintech;

Χριστόφορος Σουτζιής: Να επενδύουν σε διαχρονικές δεξιότητες και όχι σε πρόσκαιρες τάσεις. Το fintech διαμορφώνεται όλο και περισσότερο από τη ρύθμιση, τα δεδομένα και τη διαχείριση κινδύνου, η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των θεσμών από άκρη σε άκρη είναι καθοριστική.

Valentina Rzheutskaya: Η καινοτομία στο fintech δεν λειτουργεί σε κενό. Εντάσσεται σε νομικά και κανονιστικά πλαίσια που προστατεύουν την ακεραιότητα των αγορών και τους καταναλωτές. Οι μακροπρόθεσμες καριέρες χτίζονται από ανθρώπους που αντιλαμβάνονται ότι η λογοδοσία, η τεκμηρίωση, οι έλεγχοι και η ηθική κρίση είναι εξίσου σημαντικά με την τεχνολογική καινοτομία.