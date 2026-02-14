Scope Ratings: Στο ΒΒΒ+ με σταθερή προοπτική η πιστοληπτική ικανότητα της Εθνικής Τράπεζας

Έκκληση ΟΚΥπΥ: Μην προσέρχεστε στα ΤΑΕΠ για γρίπη - Τι να κάνετε αν έχετε συμπτώματα

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αξιολόγηση της ΕΤΕ αντανακλά τον ισχυρό ισολογισμό και την ανθεκτική κερδοφορία της, τα υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα, καθώς και τη ισχυρή χρηματοδοτική θέση και ρευστότητα της Τράπεζας

 Η Scope Ratings αξιολόγησε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Εθνικής Τράπεζας σε BBB+, προσδίδοντάς της την υψηλότερη αξιολόγηση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, τοποθετώντας την μία βαθμίδα πάνω από το αξιόχρεο της Ελλάδας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αξιολόγηση της ΕΤΕ αντανακλά τον ισχυρό ισολογισμό και την ανθεκτική κερδοφορία της, τα υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα, καθώς και τη ισχυρή χρηματοδοτική θέση και ρευστότητα της Τράπεζας.

Τονίζεται ότι η απόφαση της ΕΤΕ να συνεργαστεί με τον οίκο Scope, που αποτελεί έναν εγκεκριμένο ευρωπαϊκό οίκο αξιολόγησης αναφορικά με τις πράξεις αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ, συμβάλλει στην ενδυνάμωση και διαφοροποίηση του αξιολογικού προφίλ της, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Τράπεζας στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

