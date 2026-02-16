Η ΕΚΤ επεκτείνει την πρόσβαση κεντρικών τραπεζών στο μηχανισμό ρευστότητας του ευρώ

Επέκταση της πρόσβασης στο μηχανισμό ασφαλείας ρευστότητας του ευρώ των κεντρικών τραπεζών, παγκοσμίως, ανακοίνωσε χθες, Σάββατο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), σε μια κίνηση που στοχεύει στην ενίσχυση του παγκόσμιου ρόλου του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος.

Ο μηχανισμός ασφαλείας, ο οποίος παρέχει χρηματοδότηση σε περιόδους ακραίων οικονομικών πιέσεων, είναι προς το παρόν διαθέσιμος μόνο σε ελάχιστες κεντρικές τράπεζες. Το νέο σύστημα θα εισαχθεί από το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Η νέα διευκόλυνση θα επεκτείνει την πρόσβαση σε αυτόν τον μηχανισμό στις κεντρικές τράπεζες, παγκοσμίως, εφόσον αυτές πληρούν ορισμένα κριτήρια.

Η διευκόλυνση, γνωστή ως «γραμμές repo», εισήχθη σε προσωρινή βάση το 2020 κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού. Χρησιμοποιήθηκε εκ νέου μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 για την παροχή ρευστότητας σε ευρώ σε μερικές κεντρικές τράπεζες εκτός της ευρωζώνης.

«Η ΕΚΤ πρέπει να είναι προετοιμασμένη για ένα πιο ασταθές περιβάλλον», δήλωσε η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, σε ομιλία της στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.

«Καθώς η βιομηχανική πολιτική γίνεται πιο δυναμική, οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνονται και οι αλυσίδες εφοδιασμού διαταράσσονται, η πίεση στις χρηματοπιστωτικές αγορές είναι πιθανό να γίνει πιο συχνή», υπογράμμισε.

Η ΕΚΤ θέλει να αποτρέψει τις εντάσεις να οδηγήσουν σε αναγκαστικές πωλήσεις τίτλων σε ευρώ, επομένως σχεδιάζει να εγγυηθεί στις κεντρικές τράπεζες ότι η ρευστότητα σε ευρώ θα είναι διαθέσιμη όταν αυτές την χρειαστούν, πρόσθεσε η κ. Λαγκάρντ.

«Η διαθεσιμότητα ενός δανειστή έσχατης ανάγκης για τις κεντρικές τράπεζες, παγκοσμίως ενισχύει την εμπιστοσύνη για επενδύσεις, δανεισμό και συναλλαγές σε ευρώ, γνωρίζοντας ότι η πρόσβαση θα είναι εκεί κατά τη διάρκεια διαταραχών στην αγορά», σημείωσε.

Καθώς το δολάριο χάνει σταθερά την αξία του από τότε που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία, η κ. Λαγκάρντ έχει αναφερθεί στο παρελθόν στην πιθανότητα ενίσχυσης της σημασίας του ευρώ.

Πηγή: ΚΥΠΕ