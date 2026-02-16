Οι στρατηγικές επιδιώξεις του Γενικού Λογιστηρίου- Έκδοση Ετήσιας Έκθεσης Δραστηριοτήτων για το έτος 2025

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ανακοίνωσε την έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης Δραστηριοτήτων για το έτος 2025, η οποία αποτυπώνει συνολικά τον απολογισμό του έργου του, τις βασικές δράσεις και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ παράλληλα παρουσιάζει συνοπτικά τη δομή, τις βασικές λειτουργίες και τον στρατηγικό σχεδιασμό του.

Η Έκθεση αναδεικνύει τις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν με στόχο την ενίσχυση της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης, τη διαφάνεια, τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των δημόσιων πόρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δράσεις που συνδέονται με τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία, καθώς και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας ως βασικών μοχλών εκσυγχρονισμού.

Ταυτόχρονα, η Ετήσια Έκθεση σκιαγραφεί τα επόμενα βήματα του Γενικού Λογιστηρίου για την προσεχή περίοδο. Στο επίκεντρο βρίσκονται η περαιτέρω ενίσχυση της λογοδοσίας, η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και η προσαρμογή στις νέες προκλήσεις του δημοσιονομικού και θεσμικού περιβάλλοντος.

Στρατηγικές επιδιώξεις

Στις στρατηγικές επιδειώξεις του λογιστηρίου είναι η εκπλήρωση των συνταγματικών και νομοθετικών υποχρεώσεων, η συνεισφορά στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας χρηματοοικονομικής διαχείρισης, η μεταρρύθμιση στο πλαίσιο διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων και η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση αξιόπιστων, έγκαιρων και έγκυρων δεδομένων για υποστήριξη της λήψης αποφάσεων με την αξιοποίηση σύγχρονων μεθοδολογιών και εργαλείων.

Στρατηγικός Στόχος

Στρατηγικός στόχος του είναι η προώθηση χρηστής διαχείρισης δημόσιων πόρων και αξιόπιστων λογιστικών εργασιών που θα επιτευχθεί μέσω:

-Παροχής λογιστικών και υπηρεσιών χρηματοοικονομικής διαχείρισης στο Δημόσιο,

-Παροχής ενός αποτελεσματικού και διαφανούς πλαισίου διαχείρισης δημόσιων συμβάσεων, και

-Αποτελεσματική διαχείριση των έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Δράσεις που υλοποιήθηκαν

-Τερματισμός αποστολής έντυπων επιστολών για ενημέρωση δικαιούχων για πληρωμές Δημοσίου και

-Αντικατάσταση με αυτόματη αποστολή δελτίων πληρωμής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

- Προώθηση χρήσης ηλεκτρονικών τιμολόγιων στις συναλλαγές με το Δημόσιο

Επόμενο βήμα είναι η περαιτέρω προώθηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τη χρήση μηχανογραφημένου συστήματος αλλά και σε συνδυασμό με την εφαρμογή απ’ ευθείας χρεώσεων (direct debits) για τα λειτουργικά έξοδα του κράτους.

Δημόσιες Συμβάσεις

Αυτά που επιτεύχθηκαν στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων είναι:

-Εφαρμογή ηλεκτρονικού εργαλείου για την ετοιμασία Εγγράφων Διαγωνισμού Δημόσιων Συμβάσεων.

- Υλοποίηση Ψηφιακού Βοηθού - 24/7 εξυπηρέτηση

- Υλοποίηση ενός νέου και καινοτόμου εργαλείου ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων για συμβάσεις του δημοσίου και τρέχον διαγωνισμούς

Επόμενα βήματα

-Ελαχιστοποίηση των εισπράξεων σε μετρητά, δεδομένου του τερματισμού της αποδοχής προσωπικών επιταγών για την εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής προς το Κράτος, από την 1η Ιανουαρίου 2026, αλλά και της εφαρμογής των άμεσων πληρωμών

-Ανάπτυξη εργαλείου (chat bot) για υποστήριξη των Υπουργείων /Υφυπουργείων / Υπηρεσιών σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης

-Παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών συναλλαγών του Δημοσίου ❖ Αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης για αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων διαδικασιών και επικέντρωση σε ουσιαστικές εργασίες

-Σύνδεση ηλεκτρονικού εργαλείου ετοιμασίας Εγγράφων Διαγωνισμού με e-Procurement

-Αυτοματοποίηση διαδικασίας επαλήθευσης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και ανάπτυξη συστήματος βαθμολόγησης κινδύνου τους

Η έκθεση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (www.gov.cy/treasury), κάτω από την Ενότητα “Γενικό Λογιστήριο”, Υποενότητα “Ποιοι είμαστε” και επιλογή “Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας 2025”, στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας 2025